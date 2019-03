Fred De Palma e Baby K in Dio benedica il raggaeton | un singolo insieme dopo i tormentoni

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)Non è la prima volta cheK eDesi trovano a duettare: qualche anno fa era successo nella canzone Licenza di uccidere, contenuta nel disco diK, Kiss Kiss Bang Bang, rilasciato nel 2015. A quasi 4 anni da quel momento, un nuovounisce la voce diK e quella diDenel nuovo brano dal titolo Dioil, in rotazione radiofonica e in digital download da oggi, venerdì 15 marzo.Dioilsegna il ritorno di entrambi gli artisti, che la scorsa estate hanno dominato le classifiche radio e di vendite.Deè reduce dal successo delcon Ana Mena dal titolo D’Estate non vale mentreK era in radio nello stesso periodo con Da zero a cento.La regina per eccellenza deiestivi - si veda anche Voglio ballare con te e Roma-Bangkok con Giusy Ferreri - torna di nuovo in radio e questa volta ...

