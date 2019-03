Frecce Tricolori | domenica 17 Marzo sorvolo su Roma per il 158° Anniversario della

Tappa Giro d’Italia 2020 partirà da base delle Frecce Tricolori : Nell'hangar delle Frecce Tricolori a Rivolto si è svolta la conferenza stampa di presentazione della partenza di una Tappa del Giro d'Italia 2020 . Infatti, proprio dall`interno dell`aeroporto militare, sede del 2° Stormo dell'Aeronautica Militare, e per la prima volta nella storia del Giro , partirà una delle tappe più importanti della 103esima edizione della corsa rosa. Un anno ricco di appuntamenti per la base friulana: nel 2020 , infatti, si ...

Giro d’Italia – La partenza di una delle tappe dell’edizione 2020 nel segno delle Frecce Tricolori : Da Rivolto, sede del comando del 2° Stormo delle Frecce Tricolori, la partenza di una delle tappe del Giro d’Italia 2020 L’edizione 2019 del Giro d’Italia non è ancora andata in scena, ma già si scoprono le novità legate all’edizione 2020 della corsa rosa. In una conferenza stampa ospitata alla base di Rivolto, il comandante del II Stormo delle Frecce Tricolori, Andrea Amadori, il magg. Gaetano Farina, Comandante ...