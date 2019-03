huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) C'è l'urgenza di contrastare il deterioramento ambientale, ma c'è anche quella di approfondire la conoscenza del sistema, oggi così incompleta da non poterci permettere - come spesso si fa erroneamente - di far risalire a singole e determinate cause il riscaldamento globale. In un'intervista ad HuffPosttologo di fama internazionale ed ex direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e deldel Cnr, parla della manifestazione degli studenti che hannoto in più di cento città nel mondo contro l'inerzia della politica rispetto al riscaldamento globale. E dice: "C'è troppa gente che parla senza sapere le equazioni di trasferimento radioattivo in atmosfera. Siamo in una corriera in corsa con i finestrini offuscati. Ma attribuire sicuramente il riscaldamento globale alle emissioni della sola Co2 è ...

HuffPostItalia : Franco Prodi: 'Giusta la protesta dei ragazzi, ma i cambiamenti del clima sono ancora tutti da decifrare' - lorenzop2311 : @GianzDav @AlessioPessott @Gianni_Elia @AdamSmi28827710 @diegorusso22 @Gianmarion1 @NicolaBellu @GennaroSenatore… - BarbaFroid : @CesareSacchetti @lucagalizia Solo per come cita Galileo, l'articolo merita di essere stracciato Concordo invece co… -