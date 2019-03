Franco Prodi : "Giusta la protesta dei ragazzi - ma i cambiamenti del clima sono ancora tutti da decifrare" : C'è l'urgenza di contrastare il deterioramento ambientale, ma c'è anche quella di approfondire la conoscenza del sistema clima, oggi così incompleta da non poterci permettere - come spesso si fa erroneamente - di far risalire a singole e determinate cause il riscaldamento globale. In un'intervista ad HuffPost Franco Prodi, climatologo di fama internazionale ed ex direttore dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del clima ...