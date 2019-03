Francesco Monte e Giulia Salemi - amore a gonfie vele : convivenza in vista : Storia d’amore sempre più seria per Francesco Monte e Giulia Salemi? La coppia – com’è noto nata tra le mura della casa del Grande Fratello VIP edizione 2018 – starebbe seriamente pensando di andare a convivere per fare un ulteriore passo avanti nel corso della loro vivissima storia d’amore. Lo proverebbe il fatto che sono stati pizzicati mentre facevano un sopralluogo in uno dei vari appartamenti che stanno ...

Francesco Monte da modello a stilista - ecco la sua linea costumi da mare : Francesco Monte annuncia di aver realizzato una linea di costumi da mare Francesco Monte diventa stilista. L’ex tronista di Uomini e Donne, felicemente fidanzato con Giulia Salemi, con cui la passione è alle stelle, annuncia ai fan la sua nuova collaborazione con il marchio Bikini Couture, per il quale non solo indossa costumi da bagno, ma li disegna pure. … Continue reading Francesco Monte da modello a stilista, ecco la sua linea costumi ...

Francesco Monte annuncia entusiasta un nuovo importante progetto dopo il Gf Vip : Francesco Monte annuncia una novità e i fan sono impazienti: le ultime news Francesco Monte tramite delle stories su Instagram ha scatenato la curiosità dei fan! L’annuncio del nuovo progetto dopo il Gf Vip 2018 è stato abbastanza completo, a dire il vero. Monte ha spiegato cosa sta per succedere nella sua vita, ma rimane […] L'articolo Francesco Monte annuncia entusiasta un nuovo importante progetto dopo il Gf Vip proviene da Gossip ...

Giulia Salemi e la sua storia con Francesco Monte : "Sogno due figli e un viaggio in America" : La coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte , nella giornata di ieri 11 marzo, han festeggiato tre mesi di amore puro. Dopo un lungo tiro e molla di fronte le telecamere del Grande Fratello ...

Giulia Salemi e Francesco Monte preoccupano i fan? “Le liti…” : Francesco Monte e Giulia Salemi: lei fa delle nuove rivelazioni sui social Francesco Monte, come tutti sapranno bene, è stata ospite Sabato scorso a C’è Posta per te. In quella circostanza il ragazzo ha dovuto rapportarsi con Luciana Littizzetto, dando così vita a molti sketch che hanno divertito i telespettatori. Intanto Giulia Salemi ha fatto delle nuove rivelazioni sul suo rapporto con Francesco Monte che ha fatto un po’ ...

Giulia Salemi : "Francesco Monte? Ragazzo serio con sani principi - mi completa" : Giulia Salemi, nelle scorse ore, ha risposto volentieri alle domande dei tanti followers su Instagram, anche per quanto rigurada la propria vita privata. La giovane influencer, come tutti sanno, da qualche mese, sta frequentando l'ex tronista Francesco Monte, conosciuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip: E’ un Ragazzo serio, d’altri tempi, con sani principi, e poi mi completa. Come in tutte le coppie le discussioni non ...

Francesco Monte e Giulia Salemi ecco il nuovo traguardo “#3” : Francesco Monte e Giulia Salemi nuovo traguardo sentimentale Non si fermano più Giulia Salemi e Francesco Monte. La coppia, sbocciata definitivamente a Grande Fratello Vip 3 ultimato, continua a mietere amore e appare sempre più affiatata. I dubbi dell’ex tronista sulla relazione sono ormai un lontano ricordo, così come sono un lontano ricordo gli scetticismi di quella parte di pubblico … Continue reading Francesco Monte e Giulia Salemi ...

Francesco Monte e la dedica a Giulia : "Noi #3" : Francesco Monte e Giulia Salemi sono sempre più innamorati. La coppia si mostra spesso su Instagram, dove i due si scambiano dolci messaggi d'amore particolarmente graditi dai fan. Francesco e Giulia ...

Francesco Monte e Giulia Salemi inarrestabili e contenti : il traguardo : Francesco Monte e Giulia Salemi inarrestabili e contenti: il traguardo della coppia e il gesto dell’ex tronista Non si fermano più Giulia Salemi e Francesco Monte. La coppia, sbocciata definitivamente a Grande Fratello Vip 3 ultimato, continua a mietere amore e appare sempre più affiatata. I dubbi dell’ex tronista sulla relazione sono ormai un lontano ricordo, […] L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi inarrestabili e ...

Francesco Monte nell’armadio a C’è posta per te : il gesto che conquista tutti : Francesco Monte a C’è posta per te tra armadio e battute sul canna-gate Prima volta a C’è posta per te per Francesco Monte. L’ex tronista di Uomini e Donne è stato chiamato da Maria De Filippi per inscenare una divertente gag con Luciana Littizzetto. La padrona di casa ha infatti proposto all’attrice comica quattro aitanti […] L'articolo Francesco Monte nell’armadio a C’è posta per te: il gesto che ...

Fariba Tehrani cambia idea su Francesco Monte : lui e Giulia sono 'una bella coppia' : Fariba Tehrani attraverso un'intervista rilasciata per il settimanale Vero ha espresso il suo parere sulla coppia formata da Giulia Salemi e Francesco Monte. A quanto pare l'ex concorrente di Pechino Express sembra aver cambiato completamente idea nei confronti dell'ex tronista. La mamma di Giulia Salemi, in un primo momento, era sembrata abbastanza scettica in merito alla relazione intrapresa dalla figlia con il suo coinquilino. A tre mesi di ...

Francesco Monte e Giulia : svelato un nuovo retroscena sulla coppia : Fariba Tehrani fa una nuova rivelazione su Francesco Monte e Giulia Salemi Fariba Tehrani, in queste ore, ha rilasciato un’intervista sul settimanale Vero. In questa occasione il giornalista non ha potuto non chiederle la sua opinione sulla relazione tra su figlia Giulia Salemi e Francesco Monte. E la donna, dopo appunto aver detto la sua sulla coppietta, ha anche fatto una nuova rivelazione, asserendo: “Francesco aveva bisogno di ...

Giulia Salemi : perché la madre Fariba ha cambiato idea su Francesco Monte : Giulia Salemi e Francesco Monte news: le ultime dichiarazioni di Fariba Tehrani A tre mesi dalla fine del Grande Fratello Vip procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Nonostante i numerosi impegni, i due sono inseparabili e fanno davvero sul serio. Tanto che pure Fariba Tehrani, la madre di Giulia, […] L'articolo Giulia Salemi: perché la madre Fariba ha cambiato idea su Francesco Monte proviene da ...