Formula 1 | Gran Premio d' Australia in diretta tv su Sky | gara domenica 17 marzo 2019

(Di venerdì 15 marzo 2019)Il Mondialedi1 riparte dal Circuito di Melbourne, con ild’che sarà trasmesso inesclusiva su Sky Sport F1 (canale 207). In pista la nuova Ferrari con Sebastian Vettel e Charles Leclerc al volante. L'avversario da battere rimane il 5 volte campione del mondo Lewis Hamilton, gli altri nomi da tenere in considerazione, sulla carta, sono Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo Racing, oltre che Daniel Ricciardo in Renault, Carlos Sainz in McLaren, Robert Kubica su Williams.Per quanto riguarda la squadra di Sky, telecronisti della1 Carlo Vanzini e Marc Gené. Tutti gli appuntamenti live dal paddock sono condotti da Federica Masolin, con i commenti di Jacques Villeneuve, Davide Valsecchi e le analisi tecniche di Matteo Bobbi, sempre collegato con la pista per spiegare e rendere comprensibili traiettorie, ...

