Ford - In programma il taglio di oltre 5 000 posti di lavoro in Germania

Auto : torna Ford Performance Driving University - il programma di guida sicura e sportiva riservato ai clienti : Ford, nell’ambito del proprio impegno di social responsibility, da sempre orienta in più direzioni il messaggio della sicurezza: dallo sviluppo costante di nuove tecnologie ai corsi di guida responsabile Driving Skills For Life. Per questo, nel 2017, è nata Ford Performance Driving University, un programma per insegnare ai neo-proprietari di modelli Ford ad alte prestazioni, come gestire responsabilmente e in sicurezza la potenza della propria ...