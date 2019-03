Film in uscita al cinema | da Un viaggio a quattro zampe a Sofia | cosa vedere e cosa no

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti. Con Pif, Thony, Renato Carpentieri. Italia 2019. Durata: 93’. Voto; 4/5 (DT)L’ingegner Paolo, “uomo medio”, donnaiolo mai troppo convinto, quando è in motorino fa sempre il furbo al semaforo rosso e passa lo stesso. Ma un camion lo travolge, muore, finisce in un mega salone d’attesa dell’aldilà dove però un impiegato zelante confessa l’errore. Non hanno conteggiato il beneficio di tutti i centrifugati con zenzero da lui bevuti. Potrà così tornare sulla terra per un’ora e trentadue minuti, e capire davvero, tra moglie, figli, amici, amanti,conta nella vita. Deliziosa commedia romantica e malinconica con un catatonico Pif simil James Stewart, splendidamente in parte, che trae spunto dai due libercoli di Francesco Piccolo che per miracolo diventano unprofumato di Lubitsch e cool come il Paradiso può ...

