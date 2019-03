Fifa | sì al Mondiale per Club a 24 squadre L' Eca minaccia il boicottaggio

Fifa - ok al nuovo Mondiale per club a 24 squadre. Ma le big d'Europa minacciano il boicottaggio : MIAMI - Il calcio Mondiale si appresta a vivere una nuova era. Dal 2021, infatti, il Mondiale per club si allargherà da 7 a 24 squadre mentre i Mondiali, già dalla prossima edizione in Qatar nel 2002, ...

Fifa insiste - Mondiale a 48 già dal 2022 : ANSA, - MIAMI, USA,, 15 MAR - Il Consiglio della Fifa ha dato via libera, con 36 voti favorevoli, al progetto di ampliare il format dei Mondiali da 32 a 48 squadre già dalla prossima edizione di Qatar ...

Fifa - approvato il nuovo Mondiale per club. L'Eca si oppone : La Fifa, nella figura di Gianni Infantino, ha dato il via libera al nuovo Mondiale per club che si disputerà a partire dal 2021, nel giro di due settimane e mezzo, tra il 17 giugno e il 4 luglio. Ecco le parole dell'ex numero uno dell'Uefa:"Oggi sono particolarmente felice per tutto il calcio. Abbiamo preso diverse decisioni importanti, ma una in particolare: dal 2021 avremo un nuovo Mondiale per Club, che avrà sicuramente un impatto fantastico ...

La Fifa approva il nuovo Mondiale per Club : Da oggi avremo un vero Mondiale per Club, che incoronerà un vero campione del mondo. La decisione di oggi è di giocare al posto della Confederations Cup. Per gli anni successivi parleremo del nuovo ...

Qatar 2022 : Fifa dica no al mondiale della schiavitù - del terrorismo e della corruzione : In questo troverebbe il pieno sostegno di una fetta consistente della comunità internazionale, soprattutto del mondo arabo moderato e di quella parte di Europa che continua a contrapporsi agli emiri ...

La Fifa decide sul Mondiale per club : il nuovo format : I membri del Consiglio Fifa saranno invitati venerdì ad approvare il progetto per un torneo pilota del nuovo Mondiale per club allargato di 24 squadre nel giugno-luglio 2021 con otto squadre europee, secondo quanto riportato dall’Associated Press. Il progetto per la revisione dell’attuale Mondiale per club è infatti una delle principali idee del presidente Fifa […] L'articolo La Fifa decide sul Mondiale per club: il nuovo ...

Ecco il piano della Fifa per il mondiale panarabo del 2022 : Lo sport e il calcio, come dimostra la recente scelta di acquisire i diritti per tre finali della Supercoppa italiana per 25 milioni di dollari, sono una leva non secondaria di questo processo. Non a ...

Mondiale 2022 a 48 squadre : sì della Fifa con due sedi : Mondiali Qatar 48 squadre – La FIFA ha portato a termine uno studio di fattibilità attraverso il quale ha concluso che i Mondiali del 2022 potranno estendersi a 48 squadre, utilizzando uno Stato confinante con il Qatar come sede ospitante aggiuntiva. Una modifica che, secondo l’analisi, potrebbe generare ulteriori entrate per 400 milioni di dollari. […] L'articolo Mondiale 2022 a 48 squadre: sì della FIFA con due sedi è stato ...

Fifa - probabile Var a Mondiale donne : ANSA, - ROMA, 4 MAR - La Var farà probabilmente il suo debutto anche al Mondiale di calcio femminile, in programma in Francia dal 7 giugno al 7 luglio prossimi. E' quanto emerso dalla riunione del ...