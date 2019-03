Fifa | dal 2021 Mondiale per club a 24 squadre | ma l' Uefa è contraria Via libera al

Fifa insiste - Mondiale a 48 già dal 2022 : ANSA, - MIAMI, USA,, 15 MAR - Il Consiglio della Fifa ha dato via libera, con 36 voti favorevoli, al progetto di ampliare il format dei Mondiali da 32 a 48 squadre già dalla prossima edizione di Qatar ...

Fifa 19 : nuovo evento in programma dall’8 marzo! : Continuano gli annunci di nuovi eventi su FUT! Da qualche minuto nella schermata di avvio della modalità Fifa Ultimate Team è apparso un conto alla rovescia con una misteriosa immagine! Potrebbe trattarsi, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali, dell’annuale FUT Birthday che celebra il compleanno di FUT, ossia l’anniversario della nascita della […] L'articolo Fifa 19: nuovo evento in programma dall’8 marzo! ...

Milan - Paquetá incanta ma non su Fifa 19 : il talento rossonero non c'è nella modalità FUT : Parliamo del noto videogioco calcistico sviluppato da EA Sports, in particolare nella modalità FUT , Fifa Ultimate Team, ovvero la più utilizzata da milioni di giocatori in tutto il mondo. Vi è la ...

Dall'Inghilterra : il Manchester City rischia il blocco del mercato da parte della Fifa : Dopo il Chelsea, anche un'altra squadra inglese potrebbe finire nel mirino della FIFA e incorrere in pesanti sanzioni . Secondo quanto riportato dal Daily Mail , infatti, il Manchester City ...

Fifa19 - la classifica dei migliori giovani per crescita nella modalità carriera. LE FOTO : In Inghilterra hanno una frase perfetta per indicare l'ascesa sportiva dei giovani campioncini: from zero to hero , cioè il passare da signor nessuno a superstar. Ecco i giocatori che in Fifa19 ...

La UEFA boccia i nuovi tornei promossi dalla Fifa : Il Consiglio Strategico del Calcio Professionistico (PFSC) si è riunito nella giornata di ieri presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon per discutere di svariate tematiche, con una attenzione particolare ai piani della FIFA per una nuova Coppa del Mondo per Club e una nuova Nations League globale. Rai, addio Champions? Mediaset può subentrare […] L'articolo La UEFA boccia i nuovi tornei promossi dalla FIFA è stato realizzato da Calcio e ...

“EA ha deciso di rimuovere Cristiano Ronaldo dalla copertina di Fifa 19” : Ma sulla pagina facebook c’è ancora Sulla pagina facebook di Fifa 19, resiste la copertina con Cristiano Ronaldo in bianconero. Ma la rivista Hardware Upgrade scrive che la EA – Electronic Arts – ha deciso di rimuovere il portoghese dalla copertina del celebre videogioco. Ecco cosa scrive Electronic Arts ha definitivamente deciso di tagliare Cristiano Ronaldo dalla copertina di Fifa 19, rivelando quale sarà la nuova ...

A seguito del decesso del calciatore Emiliano Sala - EA Sports ha provveduto a rimuoverlo dal Nantes FC in Fifa 19 : Oggi è purtroppo una giornata di lutto per il mondo del calcio, è stata infatti ritrovato il corpo del giocatore Emiliano Sala. Il ragazzo è morto in seguito ad un incidente aereo lungo la Manica.Come riporta Sport Bible, EA Sports ha subito preso provvedimenti in merito, al fine di evitare speculazioni sulla disgrazia all'interno di FIFA 19 ed ovviamente per rispetto alla famiglia del giovane. La compagnia ha quindi pubblicato un annuncio in ...

EA Sports ha rimosso dalla copertina di Fifa 19 Cristiano Ronaldo : EA Sports si sta preparando per il ritorno della Champions League e nel frattempo ha deciso di rimuovere Cristiano Ronaldo dalla copertina di FIFA 19, probabilmente a causa delle recenti beghe legali del noto calciatore.Come riporta Sport Bible, lo scorso ottobre Ronaldo è stato al centro di un grande scandalo, una donna lo ha infatti accusato di averla stuprata nel 2009 e pagata per mantenere il silenzio. Ovviamente la questione è andata a ...

Il caso di Cristiano Ronaldo in Fifa 19 : EA lo rimuove dalla copertina : Cristiano Ronaldo in FIFA 19 è stato per più di un anno uno dei capisaldi della simulazione calcistica sviluppata da EA Sports. Il campione portoghese ora in forze alla Juventus non è solo uno dei giocatori dalle statistiche più elevate, ma anche l'uomo copertina del videogame. O, in verità, lo era. Il publisher Electronic Arts, colosso americano dell'industria poligonale, ha infatti deciso di rimuovere CR7 dalla cover di FIFA 19, privandolo di ...

Fifa 19 : dal 31 gennaio sospesa la vendita di Fifa Points in Belgio! : Electronic Arts attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale informa che a partire dal 31 gennaio in Belgio sarà sospesa la vendita di FIFA Points. Si tratta dell’ennesimo atto della discussione che va avanti da mesi sulla legittimità dei videogames che prevedono il meccanismo delle “loot boxes”, ossia dei contenuti ad estrazione, come i pacchetti presenti […] L'articolo FIFA 19: dal 31 gennaio sospesa la vendita di FIFA Points ...

Fifa e Uefa contro la pirateria tv e la piattaforma «beoutQ» che trasmetterebbe dall'Arabia Saudita : SPORT & BUSINESS 16 gennaio 2019 Pirati tv in aumento: 4,6 milioni di italiani guardano lo sport in modo illegale Dopo i Mondiali di Russia la pirateria sta ora interessando le partire di Coppa d'...