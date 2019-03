Fifa | approvato il nuovo Mondiale per club L' Eca si oppone

ilgiornale

(Di venerdì 15 marzo 2019) La, nella figura di Gianni Infantino, ha dato il via libera alperche si disputerà a partire dal 2021, nel giro di due settimane e mezzo, tra il 17 giugno e il 4 luglio. Ecco le parole dell'ex numero uno dell'Uefa:"Oggi sono particolarmente felice per tutto il calcio. Abbiamo preso diverse decisioni importanti, ma una in particolare: dal 2021 avremo unper, che avrà sicuramente un impatto fantastico sul movimento calcistico per ia livello internazionale".Infantino ha poi continuato: "Sono estremamente felice che il Consigllio abbia preso questa decisione, di iniziare nel 2021 con unformat, dal 17 giugno al 4 luglio circa. Da oggi avremo un veroper, che incoronerà un vero campione del mondo. La decisione di oggi è di giocare al posto della Confederations Cup. Per gli anni successivi parleremo delcalendario ...

Dany10x : A ciascuno che ha approvato la restrizione dell' altezza c'é da dire 2 cose: 1) Non capite un cazzo di Fifa 2)… -