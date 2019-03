Festival del film di Friburgo | al via la 33esima edizione

Amadeus verso la conduzione del Festival di Sanremo 2020 : Amadeus potrebbe condurre il prossimo Festival di Sanremo. A rivelarlo è il settimanale Gente, in edicola da domani, parlando di indiscrezioni provenienti dagli ambienti della Rai. Dietro le quinte del Festival potrebbe esserci Carlo Conti, con cui Amadeus ha collaborato alla realizzazione dello show di grande successo «Ora o mai più».

Festival delle birrette : a mare culturale urbano : In ogni edizione di quest'anno la musica, gli spettacoli e le attività saranno dedicati ai luoghi comuni nazional popolari con un programma a cura di mare culturale urbano I Distratti con la ...

Dal 15 al 17 marzo - al "Terre di confine filmFestival" - ad Asuni - una festa del cinema tra Sardegna e Sudamerica. : ... oltre agli spazi del MEA-Museo dell'Emigrazione e del Centro di documentazione, Casa Porcu Cau,, anche diverse attività del paese per accogliere mostre, spettacoli e concerti. Arriveranno ...

Presentata la dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia : ... Salerno, Benevento, Caserta, Carditello, Baia, Amalfi, Pietrelcina e Mercogliano,; 12 sezioni; 29 eventi internazionali, 19 prime in Italia tra prosa e danza,; 44 prime di spettacoli Italiani. Una ...

Tutti i dettagli del nuovo album di Achille Lauro dopo Rolls Royce al Festival di Sanremo 2019 : Sono rivelati i dettagli del nuovo album di Achille Lauro, quello che darà un seguito naturale a Pour l'amour e del quale non si conosce il titolo. Il trapper romano ha deciso che il suo nuovo capitolo discografico si aprirà il 12 aprile, così com'era stato intuito dai fan nei giorni scorsi in cui Lauro aveva svuotato il suo profilo Instagram di tutte le foto degli ultimi tempi per lasciare spazio ai suoi scatti da bambino. Il nuovo ...

Gioia del Colle-BRUCHI&FARFALLE Rassegna teatrale sulle differenze aspettando il Festival TeatroLab 2.0 Chièdiscena 2019 : E ancora durante il Festival gli ultimi due spettacoli: il 5 Maggio la compagnia milanese Eco di Fondo con Dedalo ed Icaro, prodotto dal Teatro Elfo Puccini di Milano con la drammaturgia di Tindaro ...

Con il Festival 'Le case della scienza' tante occasioni e appuntamenti per conoscere gli 'Spazi' : Mercoledì 20 marzo, in biblioteca, alle ore 21, si parlerà di scienza e letteratura con Oriano Spazzoli; la serata, intitolata' Dal cielo allo spazio: l'universo immaginato', a cura di Casa Piani in ...

Prato capitale dell'economia circolare con il Festival Recò : L'economia circolare sarà raccontata attraverso incontri , talk, con i massimi esperti in materia, con concerti e eventi per famiglie e alternati a spettacoli teatrali e performance nel distretto ...

Bari - Presentat l'VIII edizione del Festival DELLE DONNE E DEI SAPERI DI GENERE Nel segno delle intersezioni : ... la consigliera politica del Presidente per l'attuazione del Programma, Regione Puglia Titti De Simone ha sostenuto uno dei grandi temi che porta avanti il FESTIVAL: "essere cittadini del mondo, ...

FruttAmaMi 2019 : Festival dei Frutti della Natura : Dopo il successo della scorsa edizione si prospetta un programma ancora più interessante per FruttAmaMi, il Festival dei Frutti della Natura dedicato a chi desidera alimentarsi in modo sano ed etico. L’appuntamento da segnare sulla vostra agenda fin da ora è per i giorni di sabato 13 aprile e domenica 14 aprile 2019. L’evento si terrà al Novotel di Milano, in Viale Suzzani 13, con ingresso gratuito. (altro…) The post ...

Vino : grande successo per 1° Festival italiano del Potatore. : ... quali la spettacolare performance di taglio con ascia, sega e motosega dei boscaioli Mattia Berbenni e Michael Del Pin e le altrettanto spettacolari acrobazie di Luca Tombini, campione del mondo di ...