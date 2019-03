Femminicidio | pg Cassazione | “Via da sentenze giudizi morali o estetici” Bonafede

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Nellebisogna occuparsi di fatti e non dareo estetici, e fare questo potrebbe costituire illecito disciplinare. Ledevono essere risolte ed espresse in termini tecnici e deve essere rispettata la dignità delle persone e la correttezza verso le parti del processo“. Il Procuratore generale dellaRiccardo Fuzio è intervenuto a margine della presentazione del “Bilancio di responsabilità sociale” davanti al ministro della Giustizia Alfonso. Il riferimento è alle polemiche per ledi alcunesu casi di violenza di genere, sui quali sono in corso acquisizioni di documentazione per valutare eventuali iniziative disciplinari. L’11 marzo scorso il Guardasigilli ha avviato verifiche sul verdetto emesso dalla Corte d’appello di Ancona, relativo a un’accusa di violenza sessuale su una ...

