Fedriga ha la varicella | insulti sui social Lui | ' Sono pro-vax'

Vaccini - Fedriga ha avuto la varicella : “Gli invasati fan di Burioni festeggiano - ma io non sono ‘no vax’. Sono contro l’obbligo” : Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha preso la varicella ed è stato ricoverato per quattro giorni all’ospedale di Udine. Adesso è tornato nella sua casa di Trieste ed è convalescente. A rivelare pubblicamente la notizia del ricovero è stato il virologo Roberto Burioni che ha citato al vicenda per invitare tutti a vaccinarsi contro le malattie infettive. “Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni ...

