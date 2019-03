Federica Masolin | passione motori | «Cliché sessisti? L' antidoto è la competenza»

F1 - Mondiale 2019 : chi saranno i commentatori delle gare in tv su Sky e TV8. Confermati nel paddock Federica Masolin - Valsecchi e Villeneuve : Venerdì 15 marzo è ormai vicino e la stagione 2019 di Formula 1 si appresta finalmente ad entrare nel vivo con il primo weekend di gara in quel di Melbourne per il Gran Premio d’Australia. Il Campionato di quest’anno si preannuncia particolarmente interessante ed entusiasmante con diverse novità tra le line-up dei team ed una lotta per l’iride più che mai aperta tra Mercedes, Ferrari e Red Bull. Per quanto riguarda la copertura ...