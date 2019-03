Favoriti Parigi-Nizza 2019 | quote e pronostico L’albo d’oro

Parigi-Nizza oggi (15 marzo) - sesta tappa Peynier-Brignoles : percorso e Favoriti. Programma - orari e tv : La sesta frazione della Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale in corso in Francia questa settimana, costituisce il primo elemento di un trittico conclusivo decisamente impegnativo e sicuramente determinante in ottica classifica generale. Il favorito per il successo finale rimane il polacco Michal Kwiatkowski (Sky), ma lo spagnolo Luis Leon Sanchez (Astana) e il colombiano Nairo Quintana (Movistar) non sono ...

Parigi-Nizza oggi (14 marzo) - quinta tappa Barbentane-Barbentane : percorso e Favoriti. Programma - orari e tv : Dopo le prime salite affrontate nella giornata di ieri, prosegue con una tappa fondamentale per l’esito finale la Parigi-Nizza 2019, corsa ciclistica di livello internazionale che si svolge sulle strade francesi. La quinta frazione sarà infatti una cronometro individuale di 25.5 km con partenza e arrivo a Barbentane che potrebbe risultare determinante in ottica classifica generale. Il percorso si presenta sicuramente adatto agli ...

Parigi-Nizza oggi (13 marzo) - quarta tappa Vichy-Pélussin : percorso e Favoriti. Programma - orari e tv : oggi (mercoledì 13 marzo) si correrà la quarta tappa della Parigi-Nizza: 212 km da Vichy a Pélussin. La frazione odierna sarà la più lunga di questa edizione e anche la prima importante in ottica classifica generale. Il percorso è infatti caratterizzato da un continuo saliscendi con ben cinque GPM in Programma. Il primo è la Côte de Cheval-Rigon (5,7 km al 3,9%) al km 18,5 e poi gli altri quattro sono condensati negli ultimi 60 km: Côte de ...

Parigi-Nizza oggi (12 marzo) - terza tappa Cepoy-Moulins/Yzeure : percorso e Favoriti. Programma - orari e tv : oggi (martedì 12 marzo) si correrà la terza tappa della Parigi-Nizza: 200 km da Cepoy a Moulins/Yzeure. Il percorso è quasi completamente pianeggiante e non è presente nemmeno un GPM, mentre ci saranno due sprint intermedi: quello di Châtillon-Coligny dopo 24,5 km e quello di Bagneux a 18 km dall’arrivo. Sulla carta sarà quindi una tappa adatta ai velocisti, ma come accaduto nelle prime due, resta il pericolo del vento, che se sarà ancora forte, ...

Parigi-Nizza oggi (11 marzo) - seconda tappa Les Bréviaires-Bellegarde : percorso e Favoriti. Programma - orari e tv : seconda giornata e seconda frazione in Programma per la Parigi-Nizza 2019, corsa a tappe che si svolge in Francia e che costituisce uno degli appuntamenti più attesi di questa prima parte di stagione. Dopo lo spettacolare arrivo a ranghi compatti di ieri, con la vittoria dell’olandese Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), nuova occasione oggi per le ruote veloci. Per gli uomini di classifica si profila invece un’altra frazione ...