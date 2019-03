Famiglia : Verona - protesta attivista Lgbt : ANSA, - Verona, 15 MAR - Momenti di tensione oggi al municipio di Verona durante la conferenza stampa di presentazione del XIII Congresso mondiale delle famiglie, dal 29 al 31 marzo nella città ...

Famiglia - Palazzo Chigi avvia istruttoria su patrocinio congresso di Verona : Politica Cerrelli, il segretario della Lega di Crotone e ultrà della Famiglia di ALBERTO CUSTODERO 'Io per prima - ha detto ancora la ministra - sono una fan accanita della Famiglia, ma non deve ...

Famiglia - Salvini 'Andrò a Verona'. Di Maio 'Decisione sua'. Grillo 'Totalmente distante' : Politica Cerrelli, il segretario della Lega di Crotone e ultrà della Famiglia di ALBERTO CUSTODERO 'Io per prima - ha detto ancora la ministra - sono una fan accanita della Famiglia, ma non deve ...

Luigi Di Maio : 'A Verona per la Famiglia - una destra degli sfigati' : Il vicepresidente del Consiglio M5s manda a dire al ministro della famiglia, il leghista Fontana , che 'se ci va a quel congresso non va a rappresentare il governo ma la sua forza politica. Ma non lo ...

Luigi Di Maio : "A Verona per la Famiglia - una destra degli sfigati" : "Più che destra sono degli sfigati. Chi è contro vuole tornare indietro, chi è contro la parità uomo-donna non rappresenta niente della cultura M5S". Luigi Di Maio in un colpo solo ha deluso leghisti e cattolici con questa sua dichiarazione durante l'intervista di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7

Famiglia : Ruzzante (LeU) - 'Regione Veneto ritiri subito patrocinio a Meeting Verona' : Venezia, 13 mar. (AdnKronos) - “Il presidente Zaia si trova a suo agio a condividere il palco con personaggi che affermano che le persone omosessuali sono contagiose come la peste? Ogni tanto dovrebbe ricordare che non è più un semplice militante della Lega ex Nord, ma il massimo rappresentante dell

Forum Famiglia a Verona Palazzo Chigi nega patrocinio : iniziativa del ministro Fontana : ROMA 'La Presidenza del Consiglio non ha mai ricevuto nessuna richiesta di patrocinio per il 'World congress of families', in programma a fine marzo a Verona, né quindi ha potuto mai concederlo'. Lo ...