Facebook ha un' arma in più contro il revenge porn

agi

(Di venerdì 15 marzo 2019) Continua la lotta diil revenge porn, ovvero la condivisione pubblica di immagini o video di natura intima, attraverso Internet, senza il consenso dei soggetti protagonisti. Una diffusione che, in molti casi, può diventare devastante e causare danni psicofisici di grande entità. A spiegare le novità è Antigone Davis, Global Head of Safety della società fondata da Mark Zuckerberg.Per proteggere le vittime, per lungo tempo la nostra politica è stata quella di rimuovere le immagini intime non consensuali quando ci vengono segnalate e negli ultimi anni abbiamo usato la tecnologia del photo-matching per evitare che venissero condivise nuovamente. Per trovare questi contenuti più rapidamente, e supportare al meglio le vittime, oggi annunciamo una nuova tecnologia di rilevamento e un centro di risorse online per aiutare le persone a ...

AnnaAlbo2 : RT @Agenzia_Italia: #Facebook ha un'arma in più contro il #revengeporn - Agenzia_Italia : #Facebook ha un'arma in più contro il #revengeporn - Statoquotidiano : (ANSA) - PALERMO, 15 MAR -Il presunto assassino di Antonino Lupo, 53 anni, e del figlio Giacomo di 19 anni, uccisi… -