Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore ad interim della Cina

Fabio Cannavaro nuovo ct della Cina : il tecnico ‘erede’ di Lippi per la prossima China Cup : La Cina ha scelto Fabio Cannavaro come nuovo ct per la prossima China Cup L’ex capitano azzurro Fabio Cannavaro è stato nominato nuovo ct della Cina per la prossima China Cup. Lo ha annunciato l’Associazione cinese di calcio (CFA). Il tecnico succede a Marcello Lippi ed allenerà contemporaneamente anche il club del Guangzhou Evergrande. Non è ancora chiaro se l’allenatore italiano sarà ct a lungo termine o ad interim. Marcello ...