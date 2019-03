F1 – Leclerc | il grande sogno Ferrari e la motivazione che fa paura a Vettel | “il mio

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Charlessogna una carriera in Rosso: il monegasco pronto a ribaltare le gerarchie in casa“Guidare per la scuderia di Maranello è stato il miosin da bambino e fare parte di questa famiglia rappresenta unonore. Per ora c’è solo eccitazione, non vedo l’ora di correre domenica“. Il giovanesta Charlesdescrive così in una intervista alla ‘rosea’ l’emozione di esordire sulla rossa nel Gp d’Australia che si correrà domenica a Melbourne. Il leader della scuderia sarà Sebastianma il pilota monegasco spera di capovolgere le gerarchie. “Ogni squadra ha bidi un numero uno e di un numero due, pur all’interno di una situazione divisa al cinquanta percento. Il mio compito sarà di capovolgere le gerarchie. Non è facile ma ci proverò“, ha aggiuntoche non avverte ...

