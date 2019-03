F1 | Kubica pronto alla sfida | “non sarei qui se non fossi convinto dei miei mezzi La

sportfair

(Di venerdì 15 marzo 2019) Il pilota polacco ha parlato della sua nuova avventura in Formula 1, svelando i motivi che lo hanno spinto a dire noFerrari “Entrare in Formula 1 è stato difficile, tornarci adesso lo è ancora di più“. Sono le parole di Robertin un intervista a ‘La Stampa’ sul nuovo esordio in F1 domenica a Melbourne nel Gp d’Australia.photo4/LapresseIl pilota polacco ricomincia a 34 anni con la Williams. Era uno dei migliori talenti della sua generazione quando, nel febbraio del 2011, rischiò l’amputazione del braccio destro in un incidente rallistico vicino a Savona in un rally. Le aspettative per il Gran premio di Melbourne? “Sarà una sorpresa anche per me. Un conto è scendere in pista in un test, un’altra cosa è gareggiare“, ha aggiuntoche su come hanno risposto le braccia finora, ha detto: “bene, il ...

