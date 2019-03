F1 Australia | che brivido per la Ferrari di Leclerc!

Nuova Zelanda - strage in 2 moschee - 49 morti<br> Il killer è Australiano (FOTO E VIDEO) : (In alto il video girato dall’attentatore prima della strage: attenzione, le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità)strage in Nuova Zelanda, dove due sparatorie avvenute in altrettante moschee della città di Christchurch, hanno provocato almeno 49 morti, secondo l’ultimo bilancio aggiornato. La premier Jacinda Ardern ha parlato di "attacco terroristico" e di "uno dei giorni più bui per il paese". Le autorità ...

F1 - GP Australia 2019 : qualifiche (sabato 16 marzo) : orario d’inizio e come vederle in tv su Sky e TV8 : Sabato 16 marzo si disputeranno le qualifiche del GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne si assegna la prima pole position dell’anno e si definirà la griglia di partenza della gara di domenica, si preannuncia grandissimo spettacolo nell’arco delle tre sessioni in programma all’Albert Park dove tutti i big si daranno battaglia per conquistare la migliore casella in vista del momento clou del weekend. ...

Australian GP - Vettel e Leclerc tranquilli : “non puntavamo al tempo - sappiamo le modifiche da apportare” : Gp d’Australia, le FP2 hanno sollevato dubbi sulla Ferrari, ma Vettel e Leclerc ci hanno tenuto a tranquillizzare l’ambiente ferrarista La Ferrari è stata un po’ sottotono nelle FP2 del Gp d’Australia. Vettel e Leclerc hanno chiuso rispettivamente al quinto e nono posto lasciando un po’ d’amaro in bocca tra i supporters della Ferrari. I due piloti però ai microfoni di Skysport hanno tranquillizzato ...

F1 - GP Australia 2019 : analisi prove libere. Ecco perché la Ferrari potrebbe essersi nascosta. Ma la Mercedes fa già paura : I tifosi della Ferrari, quantomeno quelli che hanno scelto di evitare la “levataccia” nel cuore della notte italiana, tra un cappuccino ed una brioche, stanno leggendo quanto accaduto nelle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia 2019. I risultati, per usare un eufemismo, stanno regalando un risveglio traumatico da Maranello al resto del mondo. La Mercedes ha spaventato, fatto il vuoto, e dominato la scena ...

Toto Wolff - F1 GP Australia 2019 : “Siamo partiti bene - ma qualifiche e gara saranno più combattute” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, è come sempre tranquillo e sereno nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca). Quanto visto in queste prime tre ore di lavoro è stato letteralmente scintillante sia per Lewis Hamilton, sia per Valtteri Bottas ma, come sempre, il numero uno di Brackley preferisce gettare acqua sul fuoco. ...

F1 - GP Australia 2019 : le previsioni meteo per qualifiche e gara. Tempo soleggiato e temperature alte : Si preannunciano due giorni soleggiati e con alte temperature quelli che attendono i piloti di Formula 1 in vista di qualifiche ufficiali e gara del GP d’Australia: a Melbourne le prossime 48 ore saranno baciate dal sole, che scalderà la pista, mettendo alla prova anche gli pneumatici utilizzati dalle Scuderie. LE previsioni DEL Tempo PER SABATO 16 MARZO (qualifiche UFFICIALI) Si preannuncia cielo parzialmente nuvoloso a Melbourne ...

F1 - Qualifiche GP Australia 2019 (16 marzo) : a che ora iniziano e come vederle in tv e streaming : Domani si fa finalmente sul serio con il primo vero e proprio confronto alla pari delle monoposto in versione 2019 in occasione delle Qualifiche del Gran Premio d’Australia, primo round stagionale del Mondiale di Formula 1. Il turno di qualifica, decisivo per la griglia di partenza della prima gara dell’anno, si disputerà nella prima mattinata italiana di sabato 16 marzo alle ore 7.00 in diretta su Sky Sport F1. Ricomincia l’infinita ...

F1 LIVE - DIRETTA prove libere GP Australia 2019 : orari - programma - repliche e differite : La lunga attesa può definirsi conclusa! Tutto è pronto, infatti, per le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Australia di Formula Uno: il Mondiale 2019 è ufficialmente al via, con lo spettacolo che, come sempre, non mancherà. Sul circuito cittadino dell’Albert Park vedremo l’esordio delle nuove vetture che avranno modo di saggiare l’asfalto di Melbourne per le prime tre ore di prove libere. Sarà confermato ...

F1 - GP Australia 2019 : a che ora iniziano le prove libere. Come vederle in tv e streaming su Sky e TV8 : Venerdì 15 marzo si disputeranno le prove libere del GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincerà finalmente la stagione della massima categoria automobilistica e si preannuncia già grande spettacolo in questa giornata d’apertura: i piloti avranno a disposizione due turni da 90 minuti ciascuno per testare le proprie vetture, trovare la giusta messa a punto, cercare il feeling con il circuito ...

Lewis Hamilton F1 GP Australia 2019 : “Sono pronto per la nuova stagione - da domani capiremo a che livello siamo” : La prima conferenza stampa stagione, quella che ha dato il via al fine settimana del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per programma e tv), ha messo in mostra un Lewis Hamilton quanto mai concentrato e poco voglioso di scherzare. Il campione del mondo in carica, infatti, ha dimostrato che non ha più voglia di parole, e che da domani sarà prontissimo a fare sul serio, dopo una serie di test nei quali la Mercedes ha ...

F1 - Raikkonen non si nasconde : “sono sicuro che partiremo forte già in occasione del Gp d’Australia” : Il pilota finlandese ha parlato in vista del week-end del Gp d’Australia, palesando una buona dose di fiducia in vista della gara La Ferrari è ormai alle spalle, Kimi Raikkonen si prepara a cominciare con il Gp d’Australia una nuova stagione in tuta Alfa Romeo. Il finlandese appare fiducioso in vista della prima gara di questo Mondiale 2019, un appuntamento attesissimo che comincerà a disegnare i primi valori in ...

All'asta in Australia una villa che si può comprare solo in bitcoin e criptovalute : L'idea di un'agenzia Australiana: mettere all'incanto la magione da sogno solo al mercato di chi possiede bitcoin e binance coin. Come si partecipa