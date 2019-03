F1 a Melbourne | la Ferrari e Vettel in crisi nelle libere | Hamilton vola | la Rossa no Ma

Formula 1 - GP Australia. Binotto : 'Affidabilità Ferrari? Melbourne darà risposte' : "L'#EssereFerrari? E' Importante, è un tema d'identità per raccontare che la nostra squadra è unica e cosa rappresenta. Poi sono convinto che poi ogni persona e collaboratore può avere un senso ...

F1 - GP Australia 2019 : la Mercedes è subito corsa ai ripari! Replicato il concetto dell’ala anteriore della Ferrari a Melbourne : C’era da esserne abbastanza certi ma di sicuro alla Mercedes piace sempre stupire e contraddirsi nello stesso tempo, relativamente a certe dichiarazioni. I test collettivi di F1 a Barcellona avevano evidenziato come la soluzione “outwash” dell’ala anteriore della Ferrari fosse stata premiante dal punto di vista della stabilità della monoposto e della prestazione. A detta degli uomini delle Frecce d’Argento, per ...

F1 - la Ferrari celebra i suoi 90 anni a Melbourne : ... è diventata nel corso del tempo la squadra più vincente nella storia, capace di conquistare migliaia di vittorie nelle gare più prestigiose del mondo tanto in Formula 1, dove ha conquistato 16 ...

La Ferrari celebra i suoi primi 90 anni a Melbourne : Il 2019 è un anno speciale per la Scuderia Ferrari che 90 anni fa, nel 1929, vedeva la propria fondazione da parte di Enzo Ferrari e dei suoi soci. Il nome della nuova monoposto, SF90, è già una celebrazione di questo anniversario, ma la Casa di Maranello ha deciso di onorare questa ricorrenza in modo […] L'articolo La Ferrari celebra i suoi primi 90 anni a Melbourne sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 – 90 anni di Ferrari - a Melbourne un logo speciale per celebrare l’importante traguardo : La Ferrari compie 90 anni: il logo celebrativo sulle monoposto e sulle tute dei piloti in occasione del primo Gran Premio di stagione in programma in Australia La Ferrari festeggia un importante traguardo. Dal 1929, anno in cui Enzo Ferrari ed i suoi soci fondarono l’importante casa motoristica italiana, sono infatti passati ben 90 anni. Come celebrerà la scuderia di Maranello questo obiettivo? Già in occasione del primo Gran Premio ...

Vettel cerca tris a Melbourne - parte missione Ferrari : Il miglior tempo nei test a Barcellona, seppur di pochi millesimi davanti a Lewis Hamilton, e' un viatico incoraggiante per Sebastian Vettel che nel prossimo fine settimana, in Australia, inizia la quinta stagione al volante della Ferrari. Per due anni di fila vicecampione del mondo, il tedesco si cala nell'abitacolo della SF90 con la missione di spezzare finalmente l'egemonia anglo-tedesca dell'accoppiata Mercedes-Hamilton. Sulla pista di ...

F1 Ferrari - Vettel e Leclerc : emozioni alle stelle per Melbourne : Melbourne - Sebastian Vettel ha dei ricordi fantastici a Melbourne, Charles Leclerc in Australia sarà alla sua prima gara con la Ferrari. emozioni contrastante per i due piloti della Rossa, a pochi ...

F1 - Charles Leclerc : “Sarà una gara molto speciale per me - il debutto con la Ferrari a Melbourne” : Tutto pronto per l’inizio del Mondiale di F1: domenica l’esordio stagionale, come di consueto in quel di Melbourne (Australia). Sarà il debutto vestito di Rosso per Charles Leclerc: il pilota monegasco inizierà ufficialmente la sua avventura in Ferrari. Queste le sue parole, come riportate da Marca, alla vigilia del week-end australiano: “Ovviamente questa sarà una gara molto speciale per me perché sarà il mio debutto con la ...

F1 – Ferrari - Sebastian Vettel carico in vista dell’esordio : “Melbourne perfetta per iniziare - questa pista rievoca dolci ricordi” : Sebastian Vettel carico in vista dell’esordio nella nuova stagione di F1: la pista di Melbourne rievoca dolci ricordi alla mente del tedesco In casa Ferrari si guarda con grande fiducia all’imminente inizio di stagione. Il team di Maranello è ben conscio delle se potenzialità e non vede l’ora di scoprire se i risultati in pista saranno in linea con le aspettative. Lo stesso entusiasmo lo ha mostrato Sebastian Vettel che ...

Montemelò - Hamilton : 'Ferrari avanti - ma aspettiamo Melbourne' : Lewis Hamilton ammette che la Rossa è davvero temibile, ma che al mondiale sarà tutto diverso: lo fa dopo due tornate di test al Montmelò in cui la Mercedes campione del mondo non ha brillato e la SF90 di Maranello - a parte l'incidente a Vettel - ha sempre marciato a ritmi superiori. 'Essere i più veloci qui non ha molto senso, non si vince nulla. Vogliamo essere i ...

La Ferrari di Leclerc in testa a Barcellona : “sensazioni ottime - scommetterei su una vittoria a Melbourne” : Charles Leclerc ha chiuso i test odierni in quel di Barcellona davanti a tutti con la sua Ferrari che sembra trasmettergli ottime sensazioni Charles Leclerc chiude al comando la terza giornata di test sul circuito di Barcellona, il pilota della Ferrari piazza un tempo supersonico al mattino che resta il migliore anche al termine della sessione pomeridiana. Il neo Ferrarista ha parlato dopo i test odierni, dimostrandosi molto soddisfatto di ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari e il ruggito vincente di una guerriera. Brava Martina Rizzelli - l’Italia vola a Melbourne : L’Italia ha incominciato la propria stagione col botto, il calendario internazionale della Polvere di Magnesio si è aperto con la seconda tappa della Coppa del Mondo a Melbourne e le azzurre si sono prontamente messe in luce. In Australia serviva una partenza a razzo per dare il morale giusto a tutto il gruppo e Vanessa Ferrari ha piazzato la sua fenomenale zampata, confermandosi una Regina indiscussa della Ginnastica artistica capace di ...

Ginnastica artistica - Vanessa Ferrari vince l'oro a Melbourne - : L'atleta di Orzinuovi, 28 anni, è salita sul gradino più alto del podio nella tappa di Coppa del mondo australiana, al rientro dall'infortunio al tendine d'Achille che l'ha tenuta ferma per oltre un anno

Ginnastica - Cdm : Vanessa Ferrari torna e trionfa a Melbourne : Il caporal maggiore dell'Esercito italiano ha trionfato nella sua disciplina preferità, la specialità di punta, sul quadrato centrale della World Cup di Melbourne, prima Coppa del Mondo del 2019 ...