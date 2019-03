Europa League | sorteggio sfortunato per il Napoli | quarti contro l' Arsenal

Sorteggio Europa League - sfortuna Napoli : è finale anticipata contro l’Arsenal : E dopo gli accoppiamenti dei quarti di finale di Champions League, con la Juve che ha beccato gli olandesi dell’Ajax, si è da poco concluso anche il Sorteggio di Europa League. Napoli sfortunato, l’avversaria è l’Arsenal. Una sorta di finale anticipata, dunque. Era una delle due squadre, insieme al Chelsea, che la squadra di Ancelotti avrebbe preferito evitare, o quantomeno non incontrare subito. Ma è un banco di prova ...

Sorteggio Europa League - Arsenal-Napoli - gli altri accoppiamenti : fortunato Sarri - derby spagnolo : Sorteggio Europa League – Dopo le gare di ritorno degli ottavi di ieri, l’Europa League entra nel vivo: ne sono rimaste otto, che si battaglieranno per i quarti di finale tra 11 e 18 aprile. L’avversario del Napoli sarà l’Arsenal di Emery, squadra che sperava di evitare sicuramente insieme al Chelsea di Sarri. In caso di passaggio del turno, la squadra di Ancelotti affronterà la vincente del derby spagnolo tra ...

Europa League - quarto Napoli-Arsenal : 13.23 Il Napoli pesca l'Arsenal nel sorteggio dei quarti di finale di Europa League. L'urna di Nyon estrae uno degli avversari più temuti. L'andata verrà giocata all'Emirates Stadium di Londra giovedì 11 aprile, il ritorno al San Paolo giovedì 18. L'Arsenal ha eliminato agli ottavi il Rennes. Il Napoli è reduce dal passaggio del turno a spese del Salisburgo.

Sorteggio Europa League - Arsenal-Napoli - gli altri accoppiamenti : fortunato Sarri - derby spagnolo : Sorteggio Europa League – Dopo le gare di ritorno degli ottavi di ieri, l’Europa League entra nel vivo: ne sono rimaste otto, che si battaglieranno per i quarti di finale tra 11 e 18 aprile. L’avversario del Napoli sarà l’Arsenal di Emery, squadra che sperava di evitare sicuramente insieme al Chelsea di Sarri. In caso di passaggio del turno, la squadra di Ancelotti affronterà la vincente del derby spagnolo tra ...

Sorteggio Europa League - urna amara : il Napoli contro l'Arsenal Diretta dalle 13 : Dopo aver eliminato il Salisburgo nel doppio confronto agli ottavi, la formazione azzurra attende la squadra che affronterà ai quarti dal Sorteggio di Nyon. Oltre al Napoli di Carlo Ancelotti, hanno ...

Sorteggio Europa League - il Napoli pesca l’Arsenal ai quarti di finale. Poi una spagnola in semifinale : Il Napoli affronterà l’Arsenal nei quarti di finale dell’Europa League 2019 di calcio, i partenopei hanno pescato i forti inglesi: gli azzurri sono stati estremamente sfortunati, incroceranno uno degli avversari peggiori presenti nell’urna ma avranno quantomeno il vantaggio di giocare il match di ritorno al San Paolo. I ragazzi di Carlo Ancelotti dovranno davvero superarsi se vorranno proseguire la propria avventura nella ...

Europa League - sorteggio LIVE : azzurri sfortunati - c’è l’Arsenal : Europa League sorteggio – La sconfitta sul campo del Salisburgo è ormai acqua passata, soprattutto perchè, il gol segnato in Austria, ha fatto si che il Napoli avanzasse verso i quarti di finale di Europa League. Dopo l’eliminazione dell’Inter, l’unica squadra italiana ancora in corsa è il Napoli di Ancelotti che potrebbe incrociare l’ex Sarri alla guida […] L'articolo Europa League, sorteggio LIVE: azzurri ...

Europa League : Arsenal-Napoli. Il Chelsea solo in finale : Ecco il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Arsenal-Napoli. L’11 aprile l’andata a Londra, il 18 il ritorno a Napoli. Anche qui, come in Champions, ci sarà il tabellone definitivo come nel tennis. Arsenal-Napoli Villarreal-Valencia Slavia Praga-Chelsea Benfica-Eintracht Sorteggio non fortunato per gli azzurri che incontrano una delle due squadre più forti, l’altra è il Chelsea. Napoli-Arsenal sarà in qualche modo ...

Sorteggi Champions ed Europa League : la Juve pesca l'Ajax - Napoli con l'Arsenal : Nei quarti di finale di Champions League la Juventus affronterà gli olandesi dell'Ajax, con la prima sfida che si terrà ad...

Sorteggio Europa League in diretta - Napoli-Arsenal - gli altri accoppiamenti : Sorteggio Europa League – Dopo le gare di ritorno degli ottavi di ieri, l’Europa League entra nel vivo: ne sono rimaste otto, che si battaglieranno per i quarti di finale tra 11 e 18 aprile. Attesa per capire l’avversario del Napoli, che spera di evitare sicuramente una tra Chelsea e Arsenal, le altre due grandi favorite alla vittoria finale. Occhio anche all’Eintracht Francoforte, che ieri sera a Milano ha ...

Europa League - il sorteggio dei quarti : è Napoli-Arsenal : sorteggio quarti Europa League – A Nyon va in scena il sorteggio dei quarti di Europa League. Ecco tutti gli accoppiamenti: Le date dei prossimi incontri: 11 aprile: quarti di finale, andata; 18 aprile: quarti di finale, ritorno; 2 maggio: semifinali, andata; 9 maggio: semifinali, ritorno. 29 maggio: finale allo stadio Olimpico di Baku. --sorteggio quarti Europa League – A Nyon va in scena il sorteggio dei quarti di Europa League.Ecco tutti gli ...

Europa League - sorteggio LIVE : il Napoli di Ancelotti è in attesa : Europa League sorteggio – La sconfitta sul campo del Salisburgo è ormai acqua passata, soprattutto perchè, il gol segnato in Austria, ha fatto si che il Napoli avanzasse verso i quarti di finale di Europa League. Dopo l’eliminazione dell’Inter, l’unica squadra italiana ancora in corsa è il Napoli di Ancelotti che potrebbe incrociare l’ex Sarri alla guida […] L'articolo Europa League, sorteggio LIVE: il Napoli ...

Europa League 2019 : si chiudono gli ottavi con Inter-Eintracht su Tv8. Ecco il programma TV : Inter-Eintracht Dopo l’impresa della Juventus in Champions contro l’Atletico Madrid, tocca a Napoli e Inter proseguire nella cammino europeo, impegnate nella Uefa Europa League 2019. Si chiudono gli ottavi di finale con la squadra di Ancelotti che va sul campo del Salisborgo a difendere il 3 a 0 del San Paolo, mentre gli uomini di Spalletti affrontano in casa l’Eintracht Francoforte dopo lo 0 a 0 dell’andata. Le due ...

Sorteggi quarti di Europa League : l'avversaria del Napoli in diretta live : L'urna di Nyon definisce il tabellone dai quarti di finale: per il Napoli c'è l'Arsenal! L'andata in Inghilterra. Nell'eventuale semifinale troverebbe la vincente di Villarreal-Valencia. diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Football (canali 200 e 203), in streaming su SkySport.it--Per quanto riguarda, invece, le semifinali, la vincente di Arsenal-Napoli affronterà la vincente di Villarreal-Valencia. Dunque il Napoli potrà affrontare il Chelsea ...