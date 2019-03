Europa League | Inter-Eintracht 0-1 | Jovic fa fuori i nerazzurri

Sorteggio Europa League 2019 - le possibili avversarie del Napoli ai quarti. Da evitare Chelsea ed Arsenal : Sono appena terminate le partite degli ottavi di finale di Europa League 2018-2019, ed è tempo di pensare a quali possono essere i possibili ostacoli per il Napoli nei quarti di finale. Dal momento che non ci sono paletti per il Sorteggio, qualunque accoppiamento sarà possibile. Bisogna subito fare una premessa: a questo punto della competizione le squadre veramente facili non esistono. All’interno di una simile affermazione, però, ...

Europa League - il TABELLONE delle qualificate ai quarti di finale : le possibili avversarie del Napoli [TABELLA] : qualificate quarti Europa League – Si sono concluse le ultime partite valide per gli ottavi di finale di Europa League. Dopo il Napoli, il Chelsea e il Valencia che avevano staccato il pass per i quarti nelle partite delle 19, si qualificano anche Arsenal, che rimonta il Rennes, Eintracht Francoforte che elimina l’Inter di Spalletti, Villareal ai danni dello Zenit, e infine Benfica e Slavia Praga che eliminano ai supplementari Dinamo ...

Sorteggio Europa League : criteri - orari e qualificate ai quarti : ROMA - Il Napoli resta l'unica italiana ancora in corsa in Europa League. Due le spagnole, come le inglesi. Chelsea e Arsenal hanno portato a sei il numero di formazioni inglesi nei quarti delle coppe ...

Rog commette il fallo che condanna il Siviglia (fuori dall’Europa League) : Sconfitti 4-3 a Praga Il Siviglia esce dall’Europa League. Viene sconfitto al 119 dallo Slavia Praga per 4-3. All’ultimo minuto – fin lì erano qualificati gli spagnoli – Rog commette un fallo ingenuo ed evitabile poco oltre il limite dell’area. Dalla punizione nasce il gol dei padroni di casa con un tiro rocambolesco di Traore che il difensore – sulla linea – incredibilmente non riesce a respingere. E ...

Luciano Spalletti commenta l’eliminazione dall’Europa League : Le parole di Luciano Spalletti dopo l’amara sconfitta e l’eliminazione dall’Europa League“Stasera è mancato un po’ tutto perché abbiamo perso subito equilibrio e certezze. Dopo il loro gol abbiamo perso le distanze. Le seconde palle diventano tali se non hai la pulizia giusta sulle prime, se non le lavori bene diventano tutte palle a rimbalzo.Se invece le tratti con più qualità, diventa una palla pulita. Quando loro ...

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Europa League 2019 : un gol di Jovic elimina agli ottavi i nerazzurri - evanescenti dall’inizio alla fine : L’Inter, di fronte al pubblico di San Siro, esce negli ottavi di Europa League 2018-2019. Ad eliminarla è l’Eintracht Francoforte, sospinto da ben quindicimila persone arrivate dalla Germania e dal gol di Jovic che, al quinto minuto, si rivela essere decisivo per le sorti dell’intero incontro. Finisce così, senza particolare gloria, l’avventura nerazzurra nella seconda coppa europea, e questo è quasi un flashback con ...

L'Inter non combatte e dice addio all'Europa League. Il Napoli perde ma passa : A San Siro un'Inter spenta, prevedibile e mai seriamente pericola ha perso 1-0 contro l'Eincracht di Francoforte e ha salutato l'Europa League agli ottavi di finale. Una partita cominciata male con i tedeschi in gol dopo 5' minuti grazie ad una papera difensiva che metteva Luka Jovic solo davanti ad Handanovic, scavalcato da un pallonetto. Da quel momento, la partita è finita, e sono stati i giocatori di Francoforte a rischiare in ...