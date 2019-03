Europa League | Inter-Eintracht 0-1 | gol di Jovic | nerazzurri eliminati

Europa League : le possibili avversarie del Napoli. Inter e Siviglia fuori - passano Chelsea e Arsenal : Ecco le sette squadre che il Napoli potrà pescare domani nel sorteggio per i quarti di finale di Europa League. Appuntamento domani, venerdì, alle 12. Lo Slavia Praga segna il gol decisivo al 119esimo e batte il Siviglia 4-3 ai supplementari, e va ai quarti. L’Arsenal ha rimontato il Rennes, ha vinto 3-0. Il Chelsea di Sarri ha scherzato la Dinamo Kiev: ha vinto 5-0 in trasferta Il Valencia si è salvata al 90esimo e ha pareggiato 1-1 in ...

Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Europa League 2019 : un gol di Jovic elimina agli ottavi i nerazzurri - evanescenti dall’inizio alla fine : L’Inter, di fronte al pubblico di San Siro, esce negli ottavi di Europa League 2018-2019. Ad eliminarla è l’Eintracht Francoforte, sospinto da ben quindicimila persone arrivate dalla Germania e dal gol di Jovic che, al quinto minuto, si rivela essere decisivo per le sorti dell’intero incontro. Finisce così, senza particolare gloria, l’avventura nerazzurra nella seconda coppa europea, e questo è quasi un flashback con ...

L'Inter non combatte e dice addio all'Europa League. Il Napoli perde ma passa : A San Siro un'Inter spenta, prevedibile e mai seriamente pericola ha perso 1-0 contro l'Eincracht di Francoforte e ha salutato l'Europa League agli ottavi di finale. Una partita cominciata male con i tedeschi in gol dopo 5' minuti grazie ad una papera difensiva che metteva Luka Jovic solo davanti ad Handanovic, scavalcato da un pallonetto. Da quel momento, la partita è finita, e sono stati i giocatori di Francoforte a rischiare in ...

Risultati Europa League - impresa dell’Arsenal : i Gunners ribaltano il Rennes - ai supplementari il Siviglia [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Chelsea - Sarri : 'Primo tempo meraviglioso - in Europa League ne ho vint 6 su 20. Loftus-Cheek...' : Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev. 'Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato dopo cinque minuti il primo gol e ci ha messo al sicuro. Era difficile per la Dinamo, abbiamo giocato in ...

VIDEO Inter-Eintracht Francoforte 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Jovic elimina gli uomini di Spalletti : L’Inter saluta l’Europa League perdendo in casa per 0-1 contro l’Eintracht Francoforte: gli uomini di Spalletti, dopo lo 0-0 dell’andata subiscono la rete decisiva di Jovic al 6′. I nerazzurri non riescono a ribaltare la partita, se dicono addio alla seconda competizione continentale. Ora resta la corsa ad un posto in campionato che valga la qualificazione alla prossima Champions League. GLI Highlights DI ...

Sorteggio Europa League : data - orario ed info : Sorteggio Europa League – Si sono concluse le ultime gare valide per gli ottavi di finale di Europa League, adesso il quadro è completo in vista delle partite dei quarti di finale. Una sola squadra italiana nelle magnifiche 8, il Napoli infatti ha staccato il pass nonostante la sconfitta per 3-1 contro il Salisburgo, decisivo il risultato dell’andata di 3-0. Niente da fare invece per l’Inter, pesante eliminazione per la squadra ...

Highlights Inter Eintracht 0-1 Europa League. Video Gol e Tabellino : Highlights Inter Eintracht – La sfida di Europa League tra l’Inter e l’Eintracht Francoforte assume un significato particolare perché oltre al passaggio del turno nella squadra tedesca milita uno dei possibili sostituti di Mauro Icardi, nell’eventualità che l’ex capitano nerazzurro facesse le valige. Nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio per il dopo Maurito […] L'articolo Highlights Inter Eintracht 0-1 Europa League. ...