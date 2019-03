Europa League | alle 13 | 00 il sorteggio di Nyon

Sorteggio Europa League in diretta - l’avversario del Napoli e tutti gli accoppiamenti [LIVE] : Sorteggio Europa League – Dopo le gare di ritorno degli ottavi di ieri, l’Europa League entra nel vivo: ne sono rimaste otto, che si battaglieranno per i quarti di finale tra 11 e 18 aprile. Attesa per capire l’avversario del Napoli, che spera di evitare sicuramente una tra Chelsea e Arsenal, le altre due grandi favorite alla vittoria finale. Occhio anche all’Eintracht Francoforte, che ieri sera a Milano ha ...

Europa League - Sarri-Ancelotti : quote a contatto per il trionfo : ROMA - Ha rischiato un po' più del previsto contro il Salisburgo, ma il Napoli ha portato comunque a casa la qualificazione. In attesa del sorteggio dei quarti di Europa League, la squadra di ...

Europa League - Slavia Praga-Siviglia : Kjaer pasticcia - spagnoli eliminati al 119° : Sette gol, undici in tutto tra andata e ritorno, e una doppia sfida terminata solo dopo 119 minuti di emozioni. Con un ultimo gol, decisivo, quello che manda ai quarti lo Slavia Praga, propiziato da ...

I sorteggi di Europa League - con il Napoli : Il Napoli è l'unica italiana ancora in Europa League, dopo l'eliminazione dell'Inter: oggi alle 13 saprà chi incontrerà ai quarti di finale

LIVE Sorteggio Europa League in DIRETTA : il Napoli scopre l’avversaria per i quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Sorteggio del tabellone dell’Europa League di calcio dai quarti alla finalissima: oggi alle ore 13.00 l’ultima italiana in gara, ovvero il Napoli, conoscerà l’avversaria che dovrà affrontare per ottenere il passaggio del turno ed approdare alle semifinali. Si tratta di un Sorteggio libero, senza teste di serie, e saranno possibili derby tra squadre dello stesso Paese. Dopo gli ...

Sorteggi Europa League 2019 - gli accoppiamenti dei quarti di finale LIVE : Non solo Champions League, l’urna di Nyon definisce anche gli accoppiamenti dei quarti di finale di Europa League Conclusi gli ottavi di finale con le gare di ritorno giocate ieri, oggi è tempo di Sorteggi anche per l’Europa League. Solo il Napoli come squadra italiana tra le otto migliori, niente da fare per l’Inter costretta ad alzare bandiera bianca al cospetto dell’Eintracht Francoforte, unica squadra tedesca ...

Video/ Slavia Praga Siviglia - 4-3 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Slavia Praga Siviglia, 4-3,: highlights e gol della partita, ritorno degli ottavi di finale di Europa league. I ceki trovano i quarti!.

Video/ Benfica Dinamo Zagabria - 3-0 - : highlights e gol della partita - Europa League - : Video Benfica Dinamo Zagabria, 3-0,: highlights e gol della partita, ritorno degli ottavi di Europa league. I lusitani trovano i quarti ai supplementari.

Video/ Villarreal-Zenit - 2-1 - : highlights e gol della partita - Europa League - ottavi - : Video Villarreal-Zenit, risultato finale 2-1,: highlights e gol della partita valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League.

Sorteggi Champions ed Europa League : urne pericolose per Juve e Napoli : Alle 12 l'urna di Nyon svelerà gli accoppiamenti per i quarti di Champions e a seguire quelli per di Europa League: ecco le...

Il Napoli ai quarti di Europa League - Anna Trieste torna al Gran Bar D'Ago : Il Napoli vola ai quarti di finale di Europa League e Anna Trieste torna al Gran Bar D'Ago con il Mattino dei Tifosi per celebrare l'impresa degli azzurri: live su Facebook e sul...

Europa League - dove vedere il sorteggio dei quarti di finale : dove vedere sorteggio quarti di finale Europa League – E’ tutto pronto per il sorteggio che delineerà i quarti di finale e le semifinali dell’edizione corrente della UEFA Europa League. Alle ore 13, a Nyon, il Napoli e gli altri club rimasti in gara conosceranno i rispettivi avversari sulla strada verso la finale della competizione, […] L'articolo Europa League, dove vedere il sorteggio dei quarti di finale è stato realizzato da ...

Quarti di Europa League - possibile inversione di campo per l’Arsenal : inversione campo Arsenal Europa League – I Quarti di finale di Europa League verranno sorteggiati nella giornata di oggi. Tra le società interessate sono presenti anche Chelsea e Arsenal, club inglesi che disputano le proprie partite casalinghe a Londra. Per questo motivo, le autorità competenti hanno stabilito che le due squadre non possono disputare la […] L'articolo Quarti di Europa League, possibile inversione di campo per ...

Sorteggi quarti Europa League 2019 - le possibili avversarie del Napoli : Il Sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 24, canale 200,, Sky Sport Football, canale 203, e in diretta streaming su SkySport.it. Le qualificate e come si svolge il Sorteggio Otto squadre ...