eSport – Arriva la Totti Championship League | l’annuncio dell’ex capitano della Roma

(Di venerdì 15 marzo 2019) Francescoinaugura la prima lega dia suo nome: l’annuncio sui social “Sono contento di presentarvi la prima lega dicon il mio nome in collaborazione con Virtual Pro“. Con questo messaggio pubblicato sul proprio account Instagram, l’ex, oggi dirigente, Francesco, ha svelato di aver inaugurato la prima lega virtuale con il suo nome: la. Dal 18 marzo di aprono le iscrizioni per una doppia sfida 1vs1 e 11vs11. (Spr/AdnKronos)L'articolola: l’annuncio dell’exSPORTFAIR.

