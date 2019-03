Epic Games risponde all' accusa secondo cui il launcher del suo store analizzerebbe i dati

Ecco tutte le novità che verranno implementate in futuro nell'Epic Games Store : Sembra che nei prossimi mesi Epic Games Store si aggiornerà con alcune nuove funzionalità, che consentiranno al negozio digitale di Epic di portarsi ai livelli dei suoi concorrenti, primo fra tutti Steam.Come riporta VG247, la società di Tim Sweeney ha pubblicato una dettagliata roadmap su Trello, per far sapere al pubblico cosa è stato fatto e cosa invece è ancora in lavorazione, in maniera molto simile a quanto accaduto con Fortnite. Solo di ...

Cambiamenti in arrivo su Epic Games Store - scopriamo tutte le nuove funzioni : Steam, Origin, UPlay e GOG hanno recentemente accolto Epic Games Store nell'ormai grande famiglia di piattaforme per l'acquisto di videogiochi in digitale su PC. Si tratta, come il nome lascia già intendere, del negozio proprietario di Epic Games, software house americana attualmente sulla cresta dell'onda grazie al successo riscosso da Fortnite e dalla sua Battaglia Reale. Uno Store che, almeno per l'utenza su personal computer, rappresenta già ...

Il creatore di Phoenix Point si scusa con i fan per la questione Epic Games Store : Subito dopo aver annunciato che Phoenix Point sarà esclusiva temporale (un anno) Epic Games Store, molti giocatori PC si sono rivoltati, annunciando di boicottare le vendite del gioco in segno di protesta, come avvenuto per Metro Exodus qualche tempo fa.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, Phoenix Point è un'attesissimo tattico a turni e viene considerato il figlio spirituale dell'originale X-COM, in quanto è proprio Julian Gollop ...

Epic Games Store continua a ottenere esclusive e l'odio di diversi giocatori PC : Che una concorrenza forte e combattiva sia necessaria in ogni settore è un dato di fatto quanto l'affermare che Steam abbia tra le mani il grosso del mercato PC. L'arrivo dell'Epic Games Store è quindi stato salutato da molti con interesse e con una predisposizione positiva ma purtroppo il modus operandi della compagnia di Tim Sweeney sta alimentando l'odio di parecchi giocatori PC.Il motivo è presto detto: accaparrarsi esclusive a destra e ...

Secondo il fondatore di Epic Games - i maggiori ricavi per gli sviluppatori sono la chiave per vincere la guerra dei negozi digitali : Il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha recentemente dichiarato che per vincere la guerra dei negozi digitali bisogna spingere verso gli sviluppatori piuttosto che verso i consumatori.Come riporta PC Games Insider, questo non vuol dire che investire nella community non sia importante, tuttavia Sweeney afferma che investire in un marginale miglioramento dell'esperienza per l'utente non consentirà di spodestare i negozi più affermati:"Non c'è ...

Phoenix Point : il gioco del creatore di XCOM sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno : Il creatore di X-Com, Julian Gollop, ha annunciato che Phoenix Point sarà un'esclusiva di Epic Games Store per un anno.Come segnala VG247.com, la notizia è stata annunciata da Gollop sul sito ufficiale del gioco.Secondo Gollop, l'accordo di esclusiva consentirà agli Snapshot Games di "aggiornare ed espandere" il gioco per gli anni a venire.Leggi altro...

Tim Sweeney : Fortnite ha accelerato i piani per la creazione dell'Epic Games Store : Come riporta Wccftech, in un'intervista pubblicata su MCVUK, il fondatore di Epic Games Tim Sweney ha parlato di come Fortnite abbia accelerato i piani preesistenti dell'azienda per il lancio di Epic Games Store, fornendo al contempo tutti i fondi necessari per invogliare gli sviluppatori a presentarsi."Penso che il business del gaming cambierà di più nei prossimi cinque anni rispetto ai 10 anni precedenti. Gli ultimi resti del vecchio modello ...

Dangerous Driving : il successore spirituale di Burnout 3 : Takedown sarà un'esclusiva di Epic Games Store : Come segnala DSOGaming, Three Fields Entertainment ha annunciato che il suo successore spirituale di Burnout 3: Takedown, Dangerous Driving, non uscirà su Steam. Invece, questo nuovo gioco di corse arriverà in esclusiva sul negozio digitale di Epic il 9 aprile.Come hanno notato gli sviluppatori, la piattaforma Steam non era "praticabile" per loro dato che i loro giochi precedenti non hanno venduto bene, motivo per cui hanno deciso di pubblicare ...

Epic Games potrebbe introdurre la Ranked Mode in Fortnite : Epic Games starebbe ascoltando il feedback dei giocatori di Fortnite riguardo a un possibile sistema di matchmaking basato sull'abilità da aggiungere al gioco.Il sistema basato sulle competenze è stata un'aggiunta molto richiesta dai fan e ora, come segnala Fortnite Intel, gli sviluppatori potrebbero accontentare i giocatori.In un post nel subreddit di FortniteBR, l'utente bflet48 ha pubblicato uno screenshot di un questionario di Epic, in cui ...

Dal 15 marzo non sarà più possibile acquistare The Division 2 da nessun rivenditore che non sia Epic Games Store : A quanto pare l'accordo tra Ubisoft ed Epic Games relativo alla distribuzione di The Division 2 non è servito solo a cercare di spodestare Steam, ma anche a frenare i guadagni di rivenditori digitali di terze parti come Gamesplanet e Green Man Gaming.Come riporta PC Gamer, dal 15 marzo sarete in grado di acquistare una copia digitale di The Division 2 solo Uplay o dall'Epic Games Store, naturalmente la stessa regola sarà applicata a tutti i ...

Fortnite : l'attore Alfonso Ribeiro ha abbandonato la causa contro Epic Games relativa alla Carlton Dance : l'attore Alfonso Ribeiro (famoso per aver vestito i panni di Carlton nella serie Willy il Principe di Bel Air) ha recentemente abbandonato la causa legale ai danni di Epic Games. Chi non conoscesse la vicenda, deve sapere che Epic Games è stata portata in tribunale da Ribeiro, in quanto colpevole di aver inserito la sua "Carlton Dance" nel suo Fortnite (in forma di emote) senza i dovuti permessi.Come riporta Fortnite Intel, le cause dietro alla ...

Epic Games Store : ecco i due giochi gratuiti di marzo : Epic Games ha annunciato quali saranno i due nuovi giochi gratuiti del mese di marzo. Come saprete, lo Store regala due titoli al mese e, dopo aver già svelato in precedenza Slime Rancher per marzo, ora apprendiamo che i giocatori potranno mettere le mani anche su Oxenfree.Slim Rancher è sandbox in prima persona in cui giocherete nei panni di Beatrix LeBeau, la giovane proprietaria di un ranch partita per "andare a vivere a migliaia di anni luce ...

Gli sviluppatori di Bastion e Hades parlano dell'arrivo di Epic Games Store : "è bello avere più concorrenza" : Supergiant Games è diventato una "star" nella scena di sviluppo indipendente dopo il successo ottenuto con Bastion, Transistor e con il più recente Pyre. Il loro ultimo progetto, il roguelike Hades, è stato tra i primi giochi pubblicati su Epic Games Store e non è disponibile da nessun'altra parte, almeno per il momento.Come segnala Wccftech, parlando con USGamer durante il DICE Summit 2019, Greg Kasavin (Direttore Creativo di Supergiant Games) ...

Anche Shakedown : Hawaii sarà esclusiva Epic Games Store per un periodo limitato : A quanto pare Shakedown: Hawaii (nuovo titolo dei creatori di Retro City Rampage) sarà pubblicato su PC in esclusiva temporale Epic Games Store. Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, parliamo di un open world in 16-bit in cui il giocatore dovrà costruire un sistema economico più o meno legale e contemporaneamente sabotare le attività rivali con ogni mezzo possibile. Ecco come viene descritto il gioco sulla sua pagina Epic Games ...