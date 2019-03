Enrico Ruggeri torna dal 15 marzo con l’album “Alma” e da aprile in tournèe

Enrico Ruggeri - un bilancio di vita tra Bowie e Lou Reed : «Alma» è destinato a diventare l'album del cuore, nella discografia di Enrico Ruggeri che conta, con questo, ben 35 titoli. L'uomo, si sa, è prolifico. Forse c'è in lui un po' di horror vacui, ma mai ...

Enrico Ruggeri svela la sua 'Alma' : 'Non voglio omologarmi' : 'Alma' è il 35esimo album della carriera di Enrico Ruggeri, ma il cantautore lo ritiene uno dei più importanti della sua vita. Perché? 'E' un disco di svolta sonora, in un periodo di grande ...

Enrico Ruggeri : ''Che imbarazzo per l'amico Fogli a 'L'Isola''' : Tanti i temi che l'ex frontman dei Decibel affronta in una intensa chiacchierata nella quale c'è spazio -oltre che per la musica- per la politica, l'Inter, i social, le droghe e la tv.

Enrico Ruggeri - ecco l'album 'Alma' : ANSA, - MILANO, 14 MAR - Enrico Ruggeri fa un compendio del suo arco artistico nel nuovo album di inediti 'Alma', in uscita il 15 marzo. Un lavoro, il suo 35/o, in tensione tra rock e canzone, tra ...

L’urgenza creativa di Enrico Ruggeri esce in “Alma” : In oltre 40 anni di carriera Enrico Ruggeri di strada ne ha fatta parecchia, attraversando generi ed epoche, rimanendo sempre fedele alla sua personalità e creatività. Ora a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista "Un viaggio incredibile", esce il nuovo album di inediti "Alma". "Alma è il mio trentacinquesimo album in studio, quindi i problemi che ho affrontato nel fare questo disco erano molteplici, la paura di ripetermi, in questo ...

Enrico Ruggeri : figli - moglie e vita privata. Chi è il cantante : Enrico Ruggeri: figli, moglie e vita privata. Chi è il cantante Chi è Enrico Ruggeri e carriera Enrico Ruggeri è nato a Milano il 5 giugno 1957. Fin da piccolo si avvicina al mondo della musica. Nel 1973 fonda la band rock “Josafat” e dopo un anno invece forma-con l’amico Silvio Capeccia-“Champagne molotov” con uno stile del “rock decadente”. Gli inizi della carriera di Enrico Ruggeri Intanto gli ...

Anche Ermal Meta nel nuovo album di Enrico Ruggeri - svelato il titolo del brano in collaborazione (cover e tracklist) : Ermal Meta nel nuovo album di Enrico Ruggeri rappresenta l'unica collaborazione della prossima prova di studio dell'artista milanese che torna a tre anni dalla sua ultima fatica da solita, Un viaggio incredibile. Alma, questo il titolo dell'album che sarà in pre-order dal 1° marzo, conta quindi sulla presenza di Ermal Meta che negli anni è diventato come uno di famiglia. Il suo è infatti l'unico featuring presente nell'album, nel brano dal ...

Enrico Ruggeri - il 15 marzo esce il nuovo album 'Alma' e dal 4 aprile parte il tour per l'Italia : l 15 marzo, a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista 'Un viaggio incredibile', esce il nuovo album di inediti di Enrico Ruggeri 'Alma' , Believe, , che sarà disponibile in pre-order da ...

Enrico Ruggeri ritorna con “Alma” il nuovo album di inediti : Il 15 marzo, a tre anni di distanza dal suo ultimo disco solista “Un viaggio incredibile”, esce il nuovo album di inediti di ERNICO Ruggeri “Alma” (Believe), che sarà disponibile in pre-order da venerdì 1 marzo. Il disco, che l’autore stesso definisce «uno dei progetti più importanti della mia vita», è accompagnato dalla cover originale disegnata dal noto pittore, imitatore e attore Dario Ballantini, poliedrico artista da anni grande amico di ...

Sanremo Young - scontro in diretta tra Noemi ed Enrico Ruggeri : 'Ma allora è una schifezza?' : Scintille a Sanremo Young . Dopo l'esibizione di Eden con Gigliola Cinquetti , come di consueto la giuria si è espressa è espressa attraverso il voto palese. Il voto più basso, un 6, è stato dato da ...

