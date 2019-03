ENI | produzione in crescita del 3 | 5% fino al 2025

LeoStella inaugura uno stabilimento per la produzione di smallsat all’avanguardia - un progetto congiunto Thales AlENIa Space e Spaceflight Industries : LeoStella, la rivoluzionaria società di progettazione e produzione di smallsat, ha annunciato oggi l’inaugurazione ufficiale del suo sito di produzione a Tukwila, nello stato di Washington. La società è una joint venture Thales Alenia Space, joint venture Thales (67 %) e Leonardo (33 %), e Spaceflight Industries con sede a Seattle. Nata a Marzo 2018, LeoStella ha sviluppato un sito di produzione di smallsat all’avanguardia a basso costo e su ...

ENI - il risultato netto corre più del petrolio. Produzione record : MILANO - Eni chiude il 2018 con un utile netto pari a 4.226 milioni di euro, in rialzo del 25% rispetto al 2017, e un utile netto adjusted di 4.592 milioni di euro, +93%,. Lo comunica il gruppo ...

IBM Research lavora alla produzione di cibo sostENIbile e sano grazie alla tecnologia e all’Intelligenza Artificiale : La tecnologia serve nella vita di tutti i giorni. Non solo per telefonare e usare i computer, ma anche per mangiare sano e tutelare l’ambiente. A dare una chiara idea è IBM Research, la costola della multinazionale informatica che si occupa di applicare le tecnologie alla vita quotidiana. Ha pubblicato i contenuti del progetto “5 in 5” in discussione in questi giorni durante l’evento Think 2019 a San Francisco. Si tratta ...

ENI con SABIC per sviluppare tecnologia produzione gas di sintesi : Eni e SABIC insieme nel campo della ricerca. Le due società hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto di una tecnologia innovativa per la conversione del gas naturale in gas di sintesi, dal ...

L'Amica GENIale - produzione cerca nuove comparse : martedì 5 febbraio i provini a Napoli : La serie televisiva L'Amica Geniale, diretta da Saverio Costanzo e tratta dai romanzi di Elena Ferrante, cerca nuove comparse per la sua seconda stagione. La serie ha riscosso un enorme successo, raggiungendo circa 7 milioni di telespettatori. Il primo volume mandato in onda in televisione ha ripercorso l'intensa storia di amicizia tra Raffaella Cerullo (detta "Lila") ed Elena Greco, interpretate rispettivamente da Ludovica Nasti ed Elisa Del ...

M5S A FASANO PER PARLARE DI RIFIUTI. LA SEN. L'ABBATE : 'NECESSARIO CAMBIARE PROSPETTIVA E INTERVENIRE SULLA FILIERA DI PRODUZIONE DELLA ... : Questo settore è oggetto di adeguamento normativo secondo le nuove opportunità fornite dalla scienza in termini di recupero. Sono molto onorata di essere tornata nella mia Puglia e di poter PARLARE ...