Eni | Descalzi investimenti in Italia fino a 2 | 4 miliardi nel 2019

Descalzi : “La nuova Eni sarà più eco-compatibile” : Milano. Forse non poteva esserci coincidenza più fortunata. Nel giorno della manifestazione globale contro i cambiamenti climatici, Eni dimostra che la svolta green del colosso energetico può andare di pari passo con la redditività. Durante la presentazione del nuovo piano strategico 2019-2022 che s

Eni - Descalzi : "Decarbonizzazione priorità strategica" : ... Eni prevede di investire circa 3 miliardi che verranno impiegati principalmente per progetti di efficienza energetica, abbattimento del flaring, economia circolare e fonti rinnovabili.

Eni - l’Espresso : “Gruppo ha versato 310 milioni a cordata di aziende riferibili alla moglie dell’ad Claudio Descalzi” : “Il gruppo Eni ha versato oltre 310 milioni di dollari a una cordata di aziende africane di appalti petroliferi che risultano costituite, attraverso un’anonima società di Cipro, dalla signora Marie Madeleine Ingoba Descalzi, moglie dell’amministrazione delegato del colosso dell’energia controllato dallo Stato italiano”. È l’anticipazione dell’Espresso dell’inchiesta che sarà sul numero di domenica in edicola. Sugli ...

Eni chiude 2018 in utile per 4 - 2 miliardi. Descalzi : "Risultati ottimi" : L'esercizio 2018 di ENI si chiude con un utile netto pari a 4,2 miliardi di euro in aumento del 25% rispetto al 2017 ed un utile netto adjusted di 4,6 miliardi, +93%,. Lo fa sapere il Gruppo ...

Descalzi - Eni - ha incontrato a Baghdad il ministro del Petrolio iracheno : Il ministro del Petrolio dell'Iraq nonché vice Primo ministro per l'Energia, Thamir A. Al Ghadhban, ha incontrato a Baghdad l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Nel corso dell'incontro, ...

Eni - Descalzi : "Con accordo Adnoc più forti nel mondo" : L'accordo appena raggiunto ad Abu Dhabi per l' acquisizione del 20% di Adnoc Refining , del valore di 3,3 miliardi, rafforza la presenza di Eni nel Golfo , "un mercato che per 70 anni è stato ...

Eni - Descalzi : trivelle? Ok dibattito poi soluzioni si trovano : Roma, 4 feb., askanews, - 'Sulle trivelle ed in generale io penso che la crescita debba essere fatta minimizzando rischi ed emissioni. Bisogna avere regole, essere rigorosi e trasparenti, facendo ...

Claudio Descalzi (Eni) : "L'Egitto chiarisca - dobbiamo avere risposte sul caso RegEni" : L'amministratore delegato dell'Eni, si sa, è come un secondo ministro degli Esteri per l'Italia. Tanto più se si parla di paesi della sponda mediterranea come l'Egitto, in cui il cane a sei zampe è molto attivo. Per questo Claudio Descalzi è interessato anche a una soluzione del caso di Giulio Regeni, ancora senza verità né giustizia dopo anni."Mi addolora molto il fatto che non ci sia chiarezza su ...