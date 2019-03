Emergenza clima | stimati 143 milioni di migranti climatici entro il 2050

Emergenza clima e ambiente - ne ‘Le tre ecologie’ la necessità di una ecosofia per superare la narrazione distorta dei media : Inquinamento, disastri legati ai cambiamenti climatici, conflitti, smaltimento di rifiuti tossici, ma anche il continuo sfruttamento delle risorse del pianeta sono fenomeni che rappresentano una Emergenza. Anzi, più emergenze spesso legate tra loro. Eppure alla resa dei conti non ci comportiamo come se fossimo in Emergenza. E tuttora è poco chiaro che la questione ambientale non si riduce all’ecologia, come la conosciamo noi, ossia a una lettura ...

Global Strike for Future : il 15 marzo il mondo scende in piazza per l’Emergenza clima : Il futuro del pianeta è in serio pericolo e in assenza di un cambio di rotta decisivo, le conseguenze dei cambiamenti climatici in corso non tarderanno a manifestarsi in tutta la loro potenza devastante. Lo sa bene Greta Thunberg, la piccola coraggiosa attivista svedese che ha fatto della lotta ai mutamenti climatici una ragione di vita. Dalle sue parole, dai suoi scioperi, dal suo esempio è nato il movimento pacifico dei Fridays for Future o ...

Ministro Costa : Emergenza clima e plastica non sono separate : Roma, 12 mar., askanews, - Il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa partirà per Nairobi dove, da domani al 15 marzo, parteciperà all'assemblea Unea, UN Environment Assembly,, focalizzata sul ruolo dell'...

Emergenza climatica - la vera sfida del futuro è impedirla. E c’è chi si batte per questo : È da qualche tempo che è evidente che il vero pericolo che incombe sul pianeta non è la rielezione di Donald Trump, né la Brexit senza accordo, e tantomeno il trionfo di un nuovo schieramento di destra nelle elezioni del parlamento europeo, ma il clima. Di certo gli squilibri climatici già mietono vittime a livello mondiale, quanti dei cadaveri sul fondo del mediterraneo appartenevano a realtà agricole spazzate via dal surriscaldamento del ...