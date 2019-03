Elena Morali difende il suo amore per Scintilla | la dura replica alle critiche

Elena Morali e la disavventura alle Maldive : «Ho avuto tanta paura - ecco cos’è successo» : Momenti di paura per Elena Morali. L’ex Pupa e naufraga dell’Isola dei Famosi ha raccontato dal suo account Instagram la brutta avventura che le è capitata durante il suo viaggio di ritorno da una vacanza su un’isola delle Maldive. L’aereo che la trasportava dall’isola all’aeroporto di Malé non era dei più grandi e durante il volo il pilota si è sentito male: “Per tornare in aeroporto – ha raccontato in una stories di Instagram – devo ...

Elena Morali paura in alta quota alle Maldive : La showgirl Elena Morali ha raccontato dal suo account “Instagram” la brutta avventura che le è capitata durante il suo viaggio di ritorno da una vacanza su un’isola delle Maldive. L’aereo che la trasportava dall’isola all’aeroporto di Malé non era dei più grandi e durante il volo il pilota si è sentito male: “Per tornare in aeroporto – ha raccontato in una stories di Instagram – devo prendere l’aereo piccolino, che già fa paura. Durante ...

Elena Morali alle Maldive ho avuto tanta paura ecco cosa è successo : Momenti di paura per Elena Morali ha raccontato dal suo account “Instagram” la brutta avventura che le è capitata durante il suo viaggio di ritorno da una vacanza su un’isola delle Maldive. L’aereo che la trasportava dall’isola all’aeroporto di Malé non era dei più grandi e durante il volo il pilota si è sentito male: “Per tornare in aeroporto – ha raccontato in una stories di Instagram – devo prendere l’aereo piccolino, che già fa paura. ...

Isola dei Famosi - Elena Morali contro Soleil Sorge : “E’ una serpe” : Elena Morali contro la naufraga Soleil Sorge Una delle telespettatrici fedeli della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi è, senza ombra di dubbio, Elena Morali. L’ex naufraga si diverte a sparare a zero sulle donne del reality show e in particolare su Soleil Sorge. In più occasioni ha mostrato una certa intolleranza solo a vederla dallo schermo del televisore, … Continue reading Isola dei Famosi, Elena Morali contro Soleil Sorge: ...

Elena Morali ha rischiato la vita : “L’aereo stava precipitando!” : Elena Morali, spavento in volo: il copilota si è sentito male Brutta avventura in queste ultime ore per Elena Morali. La showgirl, che ha trascorso qualche giorno in vacanza all’estero regalando sui suoi canali cartoline paradisiache da Bali e da altri luoghi, ha raccontato sul suo profilo Instagram un drammatico evento: Elena Morali ha dichiarato che l’aereo su cui viaggiava stava precipitando. Mentre era in alta quota, il copilota ...

Elena Morali - paura in volo : l’aereo in cui viaggiava stava per precipitare : Elena Morali sconvolta racconta il dramma sfiorato in volo: l’areo in cui viaggiava la showgirl stava per precipitare Elena Morali ha vissuto dei veri e propri attimi di paura al suo rientro dalle Maldive. La showgirl, che in questi giorni è stata all’estero, ha raccontato di essersi presa un bello spavento durante il volo che, dal villaggio […] L'articolo Elena Morali, paura in volo: l’aereo in cui viaggiava stava per ...

Isola Dei Famosi - “Soleil si farebbe anche i granchi” la frecciatina di Elena Morali : La bionda della pupa e il secchione, Elena Morali lancia una frecciatina a Soleil Nello specifico, la bella Elena si sarebbe lasciata andare in alcuni commenti scottanti, sul conto di alcune naufraghe della quattordicesima edizione de L’Isola condotta da Alessia Marcuzzi. L’ex-public figure de La Pupa e il secchione avrebbe criticato prima Taylor Mega e poi … L'articolo Isola Dei Famosi, “Soleil si farebbe anche i ...

L'Isola dei famosi - Elena Morali si scaglia contro Soleil : 'Si sta facendo pure i granchi' : Il ciclone Soleil Sorge non passa affatto inosservato a L'Isola dei famosi 2019. In questi giorni, infatti, l'ex protagonista di Uomini e donne sta tenendo banco in spiaggia per la sua bollente storia d'amore con Jeremias Rodriguez. I due dopo un timido avvicinamento iniziale, si sono poi lasciati andare alla passione travolgente scambiandosi dei baci super-infuocati. Ma il comportamento di Soleil ha attirato non poche critiche all'esterno, tra ...

Isola dei Famosi - Elena Morali choc : «Soleil Sorgè? Si farebbe pure i granchi per apparire…» : Elena Morali al vetriolo. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi avrebbe risposto alle domande dei fan sulle stories di Instagram e l’argomento sarebbe stata proprio la nuova edizione del reality condotto da Alessia Marcuzzi. E alla domanda su Soleil Sorgè, Elena avrebbe risposto in maniera piuttosto colorita: «Quella non ha capito che si sta ridicolizzando facendosi pure i granchi ma per non esser manco seguita». Non è tutto. ...

Isola dei famosi - Elena Morali-choc : "Chi sarebbe pronta a farsi" - la naufraga vip smascherata : E' uno spasso seguire le stories su Instagram di Elena Morali sull'edizione in corso de L'Isola dei famosi. L'ex naufraga si diverte a sparare a zero sulle donne del reality. Il giorno successivo all'eliminazione di Taylor Mega aveva postato una cosina tipo "Finalmente i telespettatori ti hanno risp

Elena Morali critica l'Isola dei Famosi 2019 : "Vogliono solo le vecchie" : l'Isola dei Famosi procede con non poche difficoltà, la mancanza di dinamiche, un calo (drastico) di ascolti rispetto ad un anno fa e i continui spostamenti in palinsesto non stanno portando benissimo e le polemiche si fanno sentire. Anche gli ex naufraghi - oggi spettatori - si lanciano in opinioni spesso graffianti nei confronti di quest'annata.E' il caso di Elena Morali che nella scorsa edizione ha dato il pane al gossip e ai salotti ...

La dichiarazione shock di Elena Morali sul mondo dei fotografi dei concorsi di moda : Elena Morali tramite le stories di Instagram fa una dichiarazione shock sul mondo dei fotografi dei concorsi di moda La bellissima Elena Morali da anni molto attiva sui social network, oggi ha deciso di interagire con i propri followers su Instagram. La bellissima bionda, ha chiesto ai propri follower di fare qualche domanda, tramite la funzione delle stories. … L'articolo La dichiarazione shock di Elena Morali sul mondo dei fotografi dei ...

Soleil a l’Isola dei famosi tra le polemiche : l’attacco di Elena Morali e Deianira : Soleil debutta a l’Isola dei famosi tra le polemiche: l’attacco di Elena Morali Il debutto di Soleil Sorge ieri sera a l’Isola dei famosi è stato accompagnato da non poche polemiche. A prenderla di mira sui social sono state diverse persone e, tra questi, un personaggio in particolare è saltato all’occhio di molti (proprio perché […] L'articolo Soleil a l’Isola dei famosi tra le polemiche: l’attacco di ...

Elena Morali inveisce su IG dopo l'eliminazione di Taylor Mega : 'Torna nel dimenticatoio' : Elena Morali dopo il verdetto della prima eliminazione avvenuta all'Isola dei Famosi ha inveito sui social contro Taylor Mega, ovvero la prima naufraga esclusa dal reality. La giovane influencer, nonostante la sua breve permanenza in Honduras, in questa settimana ha fatto molto parlare di sé. Taylor durante la prima puntata era finita nella bufera mediatica per aver postato un video su Instagram, poi rimosso, in cui confidava ai suoi follower di ...