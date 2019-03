Edilizia | sciopero generale e sindacati in piazza Landini | “Sbloccare cantieri nel

Sciopero Edilizia - presidio di lavoratori e sindacati al cantiere Foster : foto da Facebook, Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di ridare vigore all'intera filiera delle costruzioni: dall' Edilizia ai materiali, dal settore del legno e arredo al cemento, dai lapidei al settore dei laterizi. Fillea ...

Edilizia - sciopero di 8 ore e manifestazione a Roma : Si moltiplicano anche in Friuli Venezia Giulia le iniziative dei sindacati delle costruzioni di Cgil Cisl Uil in vista dello sciopero generale nazionale per il prossimo 15 marzo a sostegno del ...

Edilizia : sì a Grandi opere - sciopero : 18.44 I sindacati del settore Edilizia hanno indetto uno sciopero generale di 8 ore e una manifestazione a Roma di tutti i lavoratori del comparto, il 15 marzo. "Per rilanciare il Paese occorre una politica industriale in grado di rilanciare l'intera filiera", scrivono Uil, Cisl, Cgil in una nota congiunta. Chiedono "di sbloccare le Grandi opere da Nord a Sud" e "una cabina di regia a Palazzo Chigi per riaprire i cantieri". "Abbiamo chiesto ...