Éder Militão | il giovane brasiliano alla corte dei blancos

lanotiziasportiva

(Di venerdì 15 marzo 2019)è il primo colpo che Florentino Perez ha voluto regalarsi per cominciare a ricostruire il Real Madrid dopo questa deludente stagione.Primeira Liga, Storie, Sudamerica,/ I due quotidiani spagnoli più rinomati (As e Marca) hanno giustamente fatto notare, oggi sulle loro prime pagine, comesia il difensore più costoso nella storia del Real Madrid., per assicurarsi le prestazioni del 21enne difensore carioca, hanno pagato la clausola rescissoria che il Porto aveva fissato a 50 milioni di euro.Dopo qualche anno di risparmi, in casa Real si prepara una piccola rivoluzione per la prossima stagione: il presidente Perez, secondo indiscrezioni, avrebbe messo a disposizione un budget di circa 350 milioni per il mercato.Una cifra da investire per rinnovare il parco giocatori; il primo botto è stato l’acquisto del difensore (ex Porto) ...

MarcoBeltrami79 : Porto, con Eder Militao al Real è record di plusvalenze: superata la Roma - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #RealMadrid, UFFICIALE: primo colpo per Zidane, preso Eder #Militao -