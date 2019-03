È morta la sorella di Louis Tomlinson | Félicité trovata senza vita a 18 anni

optimaitalia

(Di venerdì 15 marzo 2019)ladidegli One Direction:è stata ria soli 18. Per l'artista non c'è pace, un'altra perdita dolorosa da affrontare dopo quella di sua madre del 2016.Influencer e modella inglese,si è spenta all'età di 18. Si trovava nel suo appartamento di Londra quando il suo corpo è stato trovato, sembra, per un arresto cardiaco. A chiamare l'ambulanza è stata una persona che si trovava con la ragazza nel momento del malore ma il personale medico, giunto immediatamente sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane ragazza.I primi a dare notizia della scomparsa disono stai il The Sun e la BBC. L'autopsia successiva chiarirà ulteriormente le cause della morte delladell'ex One Direction che proprio qualche giorno fa ha ...

