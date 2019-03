Donnarumma | il Bayern pensa a lui per il dopo Neuer | ma per il Milan non si tocca

milanworld

(Di venerdì 15 marzo 2019) Gli ottavi di finale di Champions League hanno regalato davvero molte emozioni, hanno stupito gli appassionati di calcio sicuramente la rimonta della Juventus sull’Atletico ma ancora di più il crollo della corazzataMonaco davanti a un Liverpool scatenato.Era dal 2011 che i tedeschi non uscivano così presto dalla più prestigiosa competizione europea, grandi meriti li ha avuti Klopp nella preparazione delle due gare ma molte critiche sono piombate puntuali sul portiereSul portiere tedesco classe 1986 gravano importanti responsabilità, ed ecco che subito si riaffaccia l’ideaal. Il portierone rossonero era già stato accostato al club di Monaco in passato ed è subito riaffiorata l’idea tra gli addetti ai lavori di un passaggio di casacca per ilLe voci di calciomercato che sono subito circolate sono state ...

