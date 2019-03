Disabilità | l’appello di Marco Gentili | malato di Sla | alle Istituzioni | “Dopo 10 anni

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2019) “Nonostante le misure inserite nella Convenzione Onu ratificata dall’Italia esattamente diecifa ciò che emerge è un decennio privo di qualunque provvedimento. Nessuno dei cambiamenti sollecitati dal Comitato Onu sui diritti delle persone conè stato realizzato, dall’ineguale accesso ai servizi,situazioni discriminatorie”. A dirlo è, co-presidente dell‘Associazione Luca Coscioni, nell’appello che ha lanciato in occasione del decimoversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti delle persone con. Non solo, con Gustavo Fraticelli, membro di Direzione Alc, ha anche invitato una letteraper richiamare la loro attenzione sul tema.di Sla, ha parlato attraverso il sintetizzatore elettronico con cui si esprime nella quotidiana battaglia per il rispetto dei ...

