Dimissionato per pensiero difforme

(Di venerdì 15 marzo 2019) Sì, una brutta vicenda quella che ho vissuto. Essendomi occupato sempre di liberalismo da studioso, accettai di buon grado due anni fa l'invito a diventare il Direttore scientifico della Fondazione Luigi Einaudi di Roma, con la quale già avevo collaborato nei tempi in cui la presiedeva quel galantuomo torinese di altri tempi che era Valerio Zanone.In questi anni ho fatto la tara delle improvvisazioni con cui i vertici della fondazione si sono mossi pubblicamente, consolandomi col fatto che dopo tutto quello della scarsa meticolosità e della faciloneria è un tratto del carattere nazionale. L'importante, dicevo fra me e me, è che siano preservati i miei spazi di libertà intellettuale.D'altronde, una Fondazione liberale cosa altro dovrebbero fare se non garantire questo? Essendomi poi formato alla scuola di Benedetto Croce ho sempre creduto ...

