Dieta | perché la pasta di sera fa dimagrire e aiuta il sonno

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ladifail. Non si tratta di una leggenda, bensì di evidenza scientifica.Numerosi studi scientifici infatti hanno dimostrato che lamangiata a cena è perfetta per tornare in forma ed è l’alleato perfetto per la. Spesso, sbagliando, scegliamo di consumare le proteine prima di andare a dormire. In realtà una bistecca al sangue è molto più difficile da digerire e richiede un tempo di assimilazione molto più lungo rispetto agli amidi.Non solo: lafavorisce anche la sintesi della serotonina, l’ormone che favorisce il buonumore e il relax. Un bel piatto di spaghetti o di rigatoni è anche l’ideale per dormire bene,aumenta la produzione della melatonina, che favorisce il riposo. Insomma: se vogliamo perdere peso senza rinunciare al gusto l’ideale è assaporare un piatto dia cenaCome renderla ...

