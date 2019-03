Diabete | ecco il fattore che aumenta il rischio di glicemia alta

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Ildi tipo 2 è spesso una conseguenza di uno stile di vita poco sano, caratterizzato da scorretta alimentazione e vita sedentaria. Tuttavia esiste undipoco noto che può influenzare l’insorgere della malattia: si tratta dello stress da lavoro, un’abitudine ormai comune, in particolare se si tratta di lavori mentalmente estenuanti, come ad esempio quello dell’insegnante.Lo rivela uno studio francese condotto su oltre 70mila donne, monitorate tramite un registro osservazionale per un periodo medio di 22 anni (1992-2014).Il lavoro è stato condotto da Guy Fagherazzi del Centre for Research in Epidemiology and Population Health all’Inserm in Francia e pubblicato sull’European Journal of Endocrinology. I risultati di questo studio evidenziano unpiu’ elevato (+21%) di svilupparein donne definite ...

