Di chi sono i nomi sui fucili della strage in Nuova Zelanda

Gli sbarchi continuano. Solo che sono un segreto di Stato : ... parole del presidente Mattarella, che dimostrava al mondo come l'Italia non avrebbe mai permesso che ne sarebbe morto nemmeno uno nel Mediterraneo per colpa dell'inerzia della politica europea. Oggi ...

Intervista – Simone Cristicchi : «Mi sono concesso il lusso di mettermi completamente a nudo e di ammettere di essere fragile» : A quattordici anni dall’esordio Simone Cristicchi, il fabbricante di canzoni che voleva cantare come Biagio Antonacci, si presenta al nostro appuntamento con una consapevolezza ed una maturità artistica completamente rinnovata, frutto di una lunga attività di ricerca artistica ed umana. Il punto di partenza è l’ultimo Festival di Sanremo dove l’abbiamo visto protagonista con il brano “Abbi cura di me”, una preghiera ...

Serena Rossi : figlio e marito. chi è l’attrice di “Io sono Mia” : Serena Rossi: figlio e marito. Chi è l’attrice di “Io sono Mia” Chi è Serena Rossi e carriera Sta vivendo un periodo d’oro la bellissima Serena Rossi. L’attrice napoletana negli ultimi anni ha collezionato tantissimi successi, eha conquistato il pubblico italiano e la critica cinematografica con le sue splendide performance. Serena si è cimentata nell’ultimo anno nella difficile impresa di interpretare Mia Martini nel ...

Nuova Zelanda - attacchi a due moschee : ci sono diversi morti. Arrestate 4 persone. Arriva rivendicazione “anti immigrati” : Ci sarebbero diversi morti in Nuova Zelanda in seguito a sparatorie avvenute oggi in due moschee della città di Christchurch. Tre uomini e una donna sono stati arrestati, ma non si esclude che altri assalitori siano ancora in azione. Le autorità chiedono ai residenti di chiudersi in casa. La polizia ha disinnescato un certo numero di ordigni improvvisati trovati all’interno di veicoli. Un australiano di 28 anni ha rivendicato ...

Ponte Morandi : ecco chi sono i 74 indagati : La Procura di Genova ha reso pubblica la lista aggiornata degli indagati per il crollo del Ponte Morandi, del 14 agosto scorso. I nomi iscritti nel registro sono in tutto 74. Ad alcuni, già noti, vengono addebitate nuove ipotesi di reato. Nei confronti degli altri, finora non iscritti nel registro degli indagati, si legge nella nota della Procura, sono emersi indizi di responsabilità. La novità, per tre di essi, è la contestazione del reato di ...

Dis coll Inps 2019 : importo - requisiti e chi sono gli ammessi : Dis coll Inps 2019: importo, requisiti e chi sono gli ammessi requisiti Dis coll Inps 2019 La Dis coll è quell’indennità di disoccupazione a cui hanno diritto i collaboratori coordinati e continuativi, i collaboratori a progetto e altre categorie di lavoratori specifiche. Il meccanismo è simile alla Naspi, nel senso che la durata e l’importo variano in base a quanto si è lavorato in qualità di collaboratore. Ma soprattutto perché tra i ...

Terremoto L’Aquila - il sindaco si dimette : “La città ha bisogno di chiarezza : le risposte dal governo sono insufficienti” : Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi annuncia le sue dimissioni. Una scelta legata alla ricostruzione post-Terremoto. Il primo cittadino, di Fratelli d’Italia, ma eletto grazie a tutto il centrodestra, ha preso questa decisione a una ventina di giorni dal decennale dal sisma. La città, dice, secondo quanto riporta AbruzzoLive, “si trova in una fase anche delicata: da un lato le risposte del governo sono insufficienti ...

Beach volley - World Tour 2019 Doha. RIMONTA DA URLO! Lupo/Nicolai battono i tedeschi e sono nei quarti! : Non finiscono mai Daniele Lupo e Paolo Nicolai! Una vittoria incredibile per come è arrivata che vale i quarti di finale del torneo 4 Stelle di Doha, quella ottenuta in RIMONTA (2-1) dalla coppia azzurra negli ottavi contro i giovani promettentissimi tedeschi Thole/Wickler. Sembrava tutto perduto quando, sotto di un set e 14-17 nel secondo parziale, gli azzurri sono riusciti a ribaltare la situazione apparentemente compromessa e ad imporre la ...

Otto cuccioli di cane appena nati chiusi in un sacchetto e buttati nella spazzatura - un uomo ammette : «Sono stato io» : Otto cuccioli di cane, chiusi dentro un sacchetto dell'immondizia e buttati nella spazzatura. Abbandonati al loro destino che, in poche ore, li avrebbe portati alla morte. Fortunatamente il loro...

Tajani e le dichiarazioni su Mussolini : 'Sono antifascista e mi scuso se ho offeso qualcuno'. Applausi e fischi all'Europarlamento : 'Sono profondamente dispiaciuto che, malgrado la mia storia personale e politica, qualcuno possa pensare che io sia indulgente col fascismo - aggiunge -. Sono sempre stato convintamente anti-fascista'...

La chiesa cattolica polacca ha detto che tra il 1990 e il 2018 al suo interno sono stati compiuti abusi sessuali su almeno 382 minorenni : Tra il 1990 e il 2018 almeno 382 minorenni hanno subito abusi sessuali in Polonia da membri della Chiesa cattolica: 198 di loro avevano meno di 15 anni. Lo ha riferito la stessa Chiesa cattolica polacca, pubblicando un rapporto sulla

Mara Venier a Domenica In : 'Risultati minimizzati - sono dispiaciuta. L'Isola? Mi chiedo perché Fogli sia ancora lì' : ' Domenica In è un programma di successo. Amato dal pubblico, un programma vincente', Mara Venier dopo tanti anni di assenza è tornata in casa Rai per condurre 'Domenica In', che lo scorso anno aveva ...

Juventus-Atletico Madrid - lo sfogo di Alice Campello sui social : “sono schifata - hanno insultato i miei figli” [FOTO] : La moglie di Morata ha rivelato sui social di aver ricevuto un mare di insulti dopo il match di ritorno degli ottavi di Champions League giocato tra Juve e Atletico “Il calcio dovrebbe unire, senza oltrepassare mai la linea” con queste parole Alice Campello ha commentato gli insulti ricevuti sui social dopo Juventus-Atletico Madrid, match di ritorno degli ottavi di Champions che ha sancito l’eliminazione della formazione ...

