Derby di Milano | Icardi non ci sarà | altro rifiuto dell’argentino

Arbitro Milan-Inter : chi dirigerà il Derby di Milano : Nella giornata di oggi sono state effettuate le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A. Sarà Marco Guida l’Arbitro di Milan-Inter. Il fischietto della sezione di Torre Annunziata aveva già diretto il derby di andata, terminata col risultato di 1 a 0 in favore dei nerazzurri. Guida sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Carbone e dal quarto uomo Fabbri. Al Var ci sarà, invece, Calvarese di Teramo; assistente Var ...

Serie A - 28ma giornata : Torino-Bologna e Genoa-Juve su Dazn - Derby di Milano su Sky : Torna la Serie A, che tra il 15 e il 17 marzo propone dieci partite relative al girone di ritorno del campionato 2018-2019. Si comincia con l'anticipo Cagliari-Fiorentina, che si gioca alle 20:30 del 15 febbraio marzo. I viola sono favoriti per la vittoria, ma solo sulla carta, perché i sardi sanno benissimo che è tra le mura amiche che devono mettere insieme i punti salvezza. La gara può essere vista su Sky e in streaming su Sky Go. Nel ...

Serie A - gli arbitri della 28giornata : a Guida il Derby di Milano : Marco Guida può essere definito a tutti gli effetti "l'arbitro dei derby". Perché è al direttore di gara di Torre Annunziata che Nicola Rizzoli ha affidato la partita tra Milan e Inter, proprio come ...

Oddo : 'Derby di Roma o quello di Milano? Non c'è paragone!' : Massimo Oddo , ex terzino di Lazio e Milan , Campione del mondo nel 2006 con l'Italia, parla a la Gazzetta dello Sport , paragonando i derby di Roma e Milano : 'Milan-Inter è una grandissima partita, ma nell'immaginario del tifoso rossonero non è molto ...

I 15 migliori marcatori del Milan nel Derby di Milano : guida Shevchenko : Il derby di Milano è una sfida storica con tante storie e con tanto fascino al suo interno, a pochi giorni dalla partita ecco la classifica dei migliori marcatori di sempre del derby di Milano in maglia rossonera.

Giocatori con più presenze nel Derby di Milano : Maldini guarda tutti dall’alto : Si sa, il derby di Milano non è una partita come tutte le altre. Nel capoluogo lombardo è sempre accesa la rivalità tra i tifosi rossoneri e quelli nerazzurri. Ancor più nella settimana che precede la stracittadina, quando si entra in clima derby. Tra i Giocatori che hanno segnato la storia dei tanti Milan-Inter, ve ne sono alcuni che – più di altri – rimarranno per sempre nella storia. Si tratta dei calciatori con più presenze nei derby. Chi ...

Migliori marcatori Derby di Milano : Sheva domina la classifica : Il derby di Milano è, da sempre, uno degli appuntamenti più attesi della stagione nella città lombarda. L’atmosfera in città è sempre caldissima e la rivalità tra i tifosi di Milan e Inter è più accesa che mai. Sono molti i calciatori che hanno segnato e scritto la storia del derby della Madonnina, ma tra questi c’è chi lo ha fatto più di altri, siglando gol importanti e che hanno mandato in visibilio i supporters dell’una o ...

Spalletti sfida Gattuso - il Derby di Milano si avvicina : Spalletti e Gattuso sono quasi pronti a sfidarsi nuovamente al Meazza per il derby della Madonnina, un solo punto divide le due squadre attualmente.Dopo Allegri nel maggio del 2013, ultima giornata di campionato, nessuno si era più arrampicato così in alto, fino al terzo posto che assicura la Champions. In questo confronto Rino si lascia indietro Tassotti, Seedorf, Inzaghi, Mihajlovic, Brocchi e Montella.Non è l’unica somiglianza con Max: ...

Derby di Milano - il sindaco Sala “tifa” per il ritorno di Icardi : Giuseppe Sala, sindaco di Milano e tifoso dell’Inter, ha detto la sua in merito all’estromissione di Icardi nelle ultime gare dei nerazzurri “Icardi lo vorrei in campo, ma non sono molto ottimista“. Parla così in ottica Derby il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, noto tifoso nerazzurro, intervenendo a ‘Rainews 24’. “Sono anche un po’ depresso -prosegue Sala- guardavo la partita ...

Lazio-Roma - Mancini : 'Un Derby per sfidare Milano' : Ma resta la migliore del mondo'. Roberto Mancini, con l'orgoglio di aver vinto qui e di non essere mai stato detestato dai rivali, in questo caso i romanisti. 'Mi hanno sempre rispettato, io problemi ...

Inter-Milan - a Milano nasce il nuovo Derby del gol : La Gazzetta dello Sport apre un parallelo tra Icardi e Piatek, spiegando come a Milano stia per nascere una nuova sfida tra bomber. ' Icardi contro Piatek, dopo la partenza di Higuain, è il nuovo derby del gol di ...