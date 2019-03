Della Vedova | Più Europa ambisce al voto dei liberaldemocratici

Kurt Cobain e Courtney Love/ Commozione Della Vedova e commenti choc degli hater : Courtney Love ha commentato commossa la foto di Kurt Cobain postata su Instagram dal fotografo Mark Salinger ecco cosa ha detto

Elezioni europee - Della Vedova : alleanze non scontate +Europa pronta andare sola : Anche sull'importanza complessiva del tema ambientale, sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici che l'economia circolare. Il tema sara' vedere se su questo sara' possibile costruire una ...

"Inciucio tra Della Vedova e Cappato?". Chat private e veleni dopo i "pullman per Tabacci" : +Europa rischia già di esplodere : Sebbene concluso, il Congresso di +Europa non smette di regalare avvincenti spunti di riflessione a chi si è avvicinato al progetto del partito europeista con la speranza di ritrovarvi un nuovo modo di fare politica. Prima è stata la volta del boom di iscrizioni a ridosso dell'elezione del segretario, poi le polemiche per gli ormai celebri "pullman per Tabacci" con le "truppe cammellate" chiamate a votare in massa colui che poi ...

Il perimetro di + Europa - no Pd - . Parla il neosegretario Della Vedova : Al congresso sono emersi, tra gli altri, i temi del lavoro, Della tecnologia, dell'economia circolare, Della riconversione ecologica. Ultimo ma non ultimo: questo governo, dovesse durare, produrrà ...

Il perimetro di + Europa (no Pd). Parla il neosegretario Della Vedova : Roma. Quale identità dare a + Europa? Il neosegretario Benedetto Della Vedova (già sottosegretario agli Esteri nei governi Renzi e Gentiloni, già Parlamentare di Pdl e Scelta Civica, già radicale) – eletto al congresso costitutivo di Milano con il 55,9 in ticket con Bruno Tabacci e il suo Centro dem

+Europa - l’accusa : “Truppe cammellate di Tabacci per far vincere Della Vedova”. Lo scrutatore : “Famigliole portate a votare” : Doveva essere una festa il congresso costitutivo di +Europa, organizzato al Marriott Hotel di Milano lo scorso weekend con l’intento di individuare il nuovo segretario del neonato partito. Ma le polemiche esplose nelle scorse ore rischiano di avvelenare il clima interno alla formazione alleata del pd. Secondo le accuse di diversi attivisti, l’elezione di Benedetto Della Vedova alla leadership di +Europa è stata condizionata dalla presenza di ...

Congresso +Europa - la denuncia : "Ci hanno pagato viaggio - vitto e alloggio per votare Della Vedova' : ... compresi giornalisti e attivisti, iniziano a chiedere spiegazioni sui pullman e sulle persone arrivate dal sud e avulse da qualsiasi nozione di politica, qualcuno comincia davvero a innervosirsi: ...

Della Vedova segretario di +Europa : ora a Europee con simbolo : Benedetto Della Vedova è il primo segretario di +Europa. Al congresso fondativo Della lista che si trasforma in partito, il coordinatore uscente ha ottenuto 1278 voti, ovvero il 55,7%. Per Marco Cappato 693 preferenze, il 30,2%. Ad Alessandro Fusacchia sono andati 324 voti pari al 14,1% dei votanti. Nell'intervento seguito alla proclamazione, Della Vedova ha lanciato la campagna elettorale per le Europee, cui +Europa si presenterà - ha ...

