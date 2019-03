Data e trailer di Absentia 2 | i nuovi episodi della serie con Stana Katic al via anche in

MotoGP 19 annunciato da Milestone con Data di uscita - trailer e tanti dettagli : Milestone e Dorna Sports S.L sono liete di annunciare che MotoGP 19, nuovo capitolo del franchise dedicato alla MotoGP, è in arrivo il 6 Giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione per Nintendo Switch arriverà invece qualche settimana dopo.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:MotoGP 19 celebra la passione per i motori di Milestone e della sua community, con innovazioni tecnologiche uniche che permettono un realismo e un livello di ...

Skam Italia - ecco trailer e Data della terza stagione : Partirà un po’ a sorpresa il prossimo 11 marzo la terza stagione di Skam Italia, la versione nostrana della serie adolescenziale internazionale che, partita dalla Norvegia, si sta diffondendo in tutto il mondo con i suoi vari adattamenti locali. Prodotto da Tim Vision con Cross Production, Skam Italia segue le avventure di un gruppo di giovani romani raccontati con realismo e senza filtri. Il regista dei precedenti episodi, Ludovico ...

Foto - trailer e Data di The OA 2 su Netflix : la serie con Brit Marling torna ancora più caotica di prima (video) : The OA 2 su Netflix arriverà molto presto. A sorpresa, il servizio video ha annunciato che la misteriosa serie con Brit Marling tornerà con la seconda stagione il prossimo 22 marzo, pronta per mandare in tilt il suo pubblico. Per l'occasione, la piattaforma ha rilasciato il trailer, la locandina e le prime immagini dei nuovi episodi. Pubblicata per la prima volta nel 2016, gli utenti Netflix avranno bisogno di un lento ripasso prima di iniziare ...

Age of Wonders : Planetfall ha una Data di uscita e un nuovo story trailer : Triumph Studios e Paradox Interactive svelano nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall, assieme al nuovo story trailer e alla data di uscita ufficiale.Il gioco uscirò il 6 agosto, mentre per tutti i nuovi dettagli svelati dallo sviluppatore riportiamo il comunicato ufficiale di Koch Media:Paradox Interactive ha oggi annunciato nuovi dettagli su Age of Wonders: Planetfall. Il titolo strategico sci-fi di prossima uscita, e successore della ...

Dragon Quest Builders 2 ha una Data di uscita e si mostra in nuovi trailer e video gameplay : Square Enix ha annunciato che il GdR, Dragon Quest Builders 2, includerà una campagna in single-player, una nuova modalità di costruzione in multiplayer e sarà disponibile per PlayStation 4 e Switch a partire dal 12 luglio 2019. Tutti i dettagli, un nuovo trailer e un nuovo video gameplay nel comunicato ufficiale:Dragon Quest Builders 2, ovvero il seguito dell'acclamatissimo Dragon Quest Builders, uscito nel 2016, include ancora più contenuti e ...

Il trailer di Catch 22 annuncia la Data di messa in onda : George Clooney aveva detto no al progetto : Dalle riprese alla messa in onda è un passo e sembra proprio che per Comma 22 (nota in patria come Catch-22) sia arrivato il momento di andare dritto verso la meta. La serie tv prodotta e voluta da George Clooney e girata in Sardegna ha finalmente un primo trailer e una data di messa in onda o, almeno, un mese in cui sia negli Usa che in Italia assisteranno alla messa in onda degli episodi. All'incontro con la stampa ai TCA 2019, proprio ...

The Perfectionists ha una Data ufficiale : nel trailer dello spin off di Pretty Little Liars Alison alle prese con un assassino : L'astinenza è finita e presto i fan di Pretty Little Liars avranno modo di buttarsi a capofitto nel trash e nei gialli di The Perfectionists, lo spin off della serie Freeform. Proprio la rete, qualche ora fa, ha pubblicato un altro rocambolesco trailer della serie annunciando finalmente una data ufficiale di messa in onda che da il via al conto alla rovescia da parte di tutti coloro che sono in attesa di rivedere Alison in azione. Chi non ha ...

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 presenta la sua Data di lancio con un nuovo trailer : Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2 ha finalmente una data di lancio, e questa segna l'8 febbraio. Milestone è lieta di annunciare il lancio del suo atteso titolo di Motocross, per cui riportiamo di seguito il comunicato ufficiale per tutti i dettagli e il nuovo trailer pubblicato:Milestone è fiera di annunciare il lancio di Monster Energy Supercross - The Official Videogame 2, l'unico gioco che permette ai giocatori di mettersi ...

Dragon Trainer - Il mondo nascosto : Data di uscita - trailer - trama e cast - : Un'ultima avvincente sfida attende Hiccup e Sdentato, quando sembra essere stato raggiunto un ordine di pace e tranquillità, un nuovo pericolo si abbatte su di loro: Grimmel, cacciatore di draghi ...

Il nuovo trailer di Days Gone si focalizza sulla fiData motocicletta del protagonista e sull'open world : Manca ancora qualche mese all'arrivo dell'attesissimo Days Gone di Bend Studio, ma oggi un nuovo video ci permette di dare un nuovo sguardo all'esclusiva per PS4.Nello specifico, il nuovo trailer, riportato da VG247, si focalizza su due degli elementi portanti di Days Gone, vale a dire il vasto open world che farà da sfondo alle nostre avventure e la fidata motocicletta del protagonista Deacon St. John:Che ve ne pare?Read more…

Creed 2 - trailer e Data di uscita in Italia. Stallone torna nei panni di Rocky e ritrova Ivan Drago! : “I must break you! (io ti “spiezzo” in due!)“. Una frase che anche i sassi conoscono e che riporta alla mente un incontro di pugilato, di mera finzione ma di grande fascino sul finire della “Guerra Fredda”. Rocky Balboa vs Ivan Drago sono stati co-protagonisti di un combattimento che ha scritto la storia del cinema: da un lato lo “Stallone Italiano” di Philadelphia; dall’altra la macchina ...

