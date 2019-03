Da domani niente buongiorno e buonanotte con foto | catena bufala su WhatsApp e FB il 15

Il Segreto : domani 26 febbraio niente serale - prosegue la programmazione quotidiana : Il Segreto da vari anni è diventato un piacevole appuntamento non soltanto pomeridiano ma anche serale. La notizia delle ultime ore è che domani la puntata serale su Rete 4 delle 21.20 non ci sarà. Di conseguenza anche la soap Una vita non andrà in onda alle 22.20. Ci si chiede quindi se tale variazione interesserà anche le prossime settimane o soltanto domani. Ecco le info. Le telenovelas del martedì sera non vanno in onda Il Segreto ed Una ...

Maltempo Campania : niente scuole chiuse domani a Pozzuoli : Anche oggi, come sabato e domenica, si e’ riunita nella sala giunta del Comune di Pozzuoli la task force istituzionale per fare nuovamente un punto sui danni provocati dal Maltempo e dal forte vento di questi giorni. ‘organismo – presieduto dal sindaco Vincenzo Figliolia e composto da assessori, dirigenti e tecnici comunali – ha affrontato innanzitutto la questione riguardante l’agibilita’ e la messa in ...

Maltempo Roma : è ufficiale - domani 25 Febbraio 2019 niente scuole chiuse : “A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato gia’ da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticita’ su pochissimi casi e per domani, quindi, e’ prevista la regolare riapertura“: di conseguenza domani, lunedì 25 Febbraio ...

Allerta Meteo Campania : domani niente scuole chiuse a Pozzuoli : Il Comune di Pozzuoli non chiude le scuole ma invita i cittadini, di fronte all’ Allerta Meteo di criticita’ verde che scatta alla mezzanotte “a seguire le norme di comportamento e di autoprotezione indicate per questa tipologia di eventi anche sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile”. “Considerata la posizione e la latitudine del territorio di Pozzuoli – afferma un comunicato della ...

Maltempo - neve nel Chianti Fiorentino : niente scuole chiuse domani : Strade libere e percorribili e scuole aperte nel territorio del Chianti Fiorentino. Le precipitazioni nevose che hanno imbiancato, per la seconda volta in quest’ultimo scampolo di gennaio il territorio Chiantigiano, intensificandosi nel corso del pomeriggio, non hanno causato alcun particolare disagio. Le strade principali e secondarie risultano transitabili anche nelle zone più critiche dove la neve si è riversata copiosamente. “A ...

Maltempo Toscana : niente scuole chiuse domani a Siena : Le scuole di ogni ordine e grado a Siena domani, mercoledi’ 23 gennaio, saranno aperte. Lo dice una nota del Comune spiegando che “il post che sta circolando in rete e sulle chat è un fake e non proviene dalla pagina ufficiale del sindaco”. Al momento l’allerta meteo diramata dal Sistema Regionale di Protezione civile per la giornata di domani, ricorda l’Amministrazione, e’ di livello giallo. Tutte le notizie ...