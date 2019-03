Da Breivik a Tarrant | breve storia del suprematismo bianco che arma gli

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) Norvegia, Canada, Gran Bretagna, Nuova Zelanda. Da Anders Behring, a Brenton, passando per Alexandre Bissonnette, Darren Osborne e Luca Traini: una lunga scia di sangue nel segno delche si fa strumento di morte. Non si conoscevano di persona, ma si stimavano, condividevano la stessa ideologia, si abbeveravano dello stesso odio, frequentavano gli stessi siti web neonazisti, islamofobi, antisemiti.Non importa se si tratta di "lupi solitari" o parte di cellule terroristiche "fai da te": la cosa che sconvolge, oltre alla determinazione nel compiere i massacri, è il loro vademecum ideologico, aggiornato, per quanto ad un presente dominato dalla narrazione dell'"invasione" musulmana contro cui è dovere combattere. Innalzando muri. O sparando all'impazzata dentro moschee o, come in Norvegia, ad un raduno di giovani che credevano ...

