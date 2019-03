Cristiana Dell’Anna | marito | film e carriera Chi è Patrizia in Gomorra

termometropolitico

(Di venerdì 15 marzo 2019). Chi èinGrazie alle anticipazioni sulla quarta stagione di– La serie, sappiamo che nel cast ritroveremo, per la seconda volta, ancheDell’Anna.L’attrice, nata a Napoli nel 1985, ha iniziato la propriacon la fiction Un posto al sole, trampolino di lancio per numerosi attori partenopei.Altra perla che Dell’Anna ha potuto con orgoglio inserire nella propriaografia, è la fiction In punta di piedi. Il, ambientato a Napoli, racconta la vera storia di una ballerina, figlia di un camorrista che, grazie al coraggio della propria madre, riesce a coronare il suo sogno di diventare un’étoile.Dell’Anna:. Il personaggio diNella serie tv di Stefano Sollima, tratta dal romanzo di Roberto Saviano, ...

cristiana_anna_ : RT @CAGchurchit: Qual è lo scopo dell'esistenza umana? “E che gioverà egli a un uomo se, dopo aver guadagnato tutto il mondo, perde poi l’… - cristiana_anna_ : RT @CAGchurchit: Tutte le cose sono una manifestazione dell'autorità del Creatore 'Le creature nell'acqua o lassù nel cielo, per ordine del… - cristiana_anna_ : RT @CAGchurchit: L’opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni è il giudizio del grande trono bianco, come profetizzato nel libro dell’Apo… -