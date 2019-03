Cos' è il 5G e come funziona

Ricerca - Così l'impatto di una cometa ha cambiato il mondo : Roma, 15 mar., askanews, - Nuovi dati geofisici e paleontologici raccolti in un area a sud del Cile suggeriscono che una cometa, o meglio il suo impatto col nostro pianeta, avrebbe causato quello che ...

Sul palCoscenico del Giacometti danza protagonista con il Bolero di Merola : ... è una compagnia di danza contemporanea diretta dal coreografo Michele Merola, nata nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di rassegne e workshop con l'obiettivo ...

Posto di blocco 2019 : Carabinieri e Polizia - Cosa controllano e come agire : Posto di blocco 2019: Carabinieri e Polizia, cosa controllano e come agire cosa fare al Posto di blocco Il Posto di blocco è una delle operazioni di Polizia stradale più comunemente utilizzate dalle autorità preposte al controllo della circolazione stradale. Posto di blocco 2019: sempre meglio fermarsi A meno che non si venga fermati per un motivo specifico – si procede con le luci spente di notte oppure si ricercano una o più persone ...

Quanto Costa la fattura elettronica 2019 e come farla gratis online : Quanto costa la fattura elettronica 2019 e come farla gratis online Costo fattura elettronica 2019 online Dal primo gennaio 2019 è scattato l’obbligo di fatturazione elettronica. Al netto di alcune eccezioni (contribuenti minimi e forfettari), insomma, non basterà più la semplice fattura in formato cartaceo o digitale. fattura elettronica 2019: solo uno scambio di dati La fattura è un documento in cui vengono riportati i dati fiscali del ...

Bandi Tav : Cosa sono e come funziona l’assegnazione : Bandi Tav: cosa sono e come funziona l’assegnazione Per la questione Tav il governo non scende dall’altalena del si e del no al progetto. La lettera inviata la scorsa settimana da Conte a Telt ha avuto l’effetto di posticipare di qualche mese la responsabilità di scegliere. E così lunedì il cda di Telt ha dato il via libera all’apertura dei Bandi Tav. Bandi tav: a sezione transfrontaliera dell’opera e ...

Instagram : come sbloccare maschere e filtri nasCosti : A giugno, gli sviluppatori di Instagram hanno annunciato l’arrivo di alcuni effetti fotografici da poter utilizzare nelle Stories. In questa nuova guida odierna, però, vi sveleremo come sbloccare maschere e filtri nascosti su Instagram seguendo leggi di più...

Bugatti : arriva Baby II - l’auto giocattolo che Costa come un’Audi o una Bmw [GALLERY] : La piccola elettrica firmata Bugatti sfoggia le immortali forme di una vettura degli anni ’20 e può essere guidata da bambini e adulti In occasione del Salone di Ginevra 2019, Bugatti ha celebrato l’anniversario dei 110 anni dalla sua fondazione svelando alla kermesse svizzera l’esemplare unico Voiture Noire. Venduto ad un anonimo collezionista ad un prezzo di oltre 11 milioni di euro. Ma questa incredibile one-off da 1.500 CV non è stata ...

Intervista – Saverio Raimondo : «Su Netflix Così come in tour combatto l’ansia e diffondo il Movimento Pessimista» : Saverio Raimondo è una delle voci più rappresentative nel panorama della stand up comedy italiana, una tipologia di spettacolo in cui l’attore si esibisce mettendosi a nudo con un monologo serrato e diretto che spesso prevede semplicemente un microfono e uno sgabello. «Per essere se stessi sul palco bisogna saper ironizzare sui propri difetti, per poterli superare e comprendere» ribadisce Saverio prima della nostra conversazione, con quel tono ...

Modello Sr163 Inps da scaricare in pdf gratis. Cos’è e come inviarlo : Modello Sr163 Inps da scaricare in pdf gratis. Cos’è e come inviarlo Modello Sr 163 Inps in pdf Il Modello Sr163 è quel modulo da compilare al fine di ricevere alcuni tipi di prestazioni di sostegno al reddito. Tra queste spiccano l’indennità di disoccupazione Naspi, il bonus bebè e il bonus mamma domani. Il modulo Sr163 contiene dei dati relativi all’Iban del conto corrente bancario o postale (o della carta prepagata munita di codice) sul ...

Sindrome del cuore infranto - che Cos’è e come starne alla larga : Il dolore per un amore perduto, per un’amicizia finita, per un lutto può provocare un dispiacere e un stress emotivo talmente forte da avere ripercussioni importanti anche a livello fisico. Si chiama “Sindrome del cuore spezzato” e in alcuni casi può avere conseguenze simili all’infarto. «Qualsiasi rottura affettiva comporta un dolore per le persone coinvolte. Spesso questo dolore trova la via preferita per manifestarsi proprio attraverso il ...

Come un predatore in attesa : Così la punta beffa il portiere : La beffa è andata in scena nella terza serie inglese: Hallam Hope, attaccante del Carlisle, impegnato sul proprio campo contro il Notts County, ha studiato il comportamento di Ryan Schofield, portiere ...

Pescara - la nuvola gigantesca sopra la città : Cos’è la ‘shelf cloud’ e come si forma : La tempesta in arrivo su Pescara e dintorni si è manifestata con una grande nuvola dall'aspetto quasi apocalittico. Le “nuvole a mensola” si formano quando due masse d’aria molto diverse tra loro si scontrano e non è dovuto ai cambiamenti climatici.Continua a leggere

Google Trips : Cos’è e come usarlo : Vuoi organizzare un viaggio o una vacanza ma non vuoi affidarti ad un’agenzia di viaggi e le semplici mappe delle app non ti convincono? Hai una meta in mente ma non sai come raggiungerla e cosa vedere in un determinato numero di giorni? Ti piace partire all’improvviso ma vuoi pianificare comunque ogni dettaglio del viaggio? […] Google Trips: Cos’è e come usarlo

Roma - Rosella Sensi : «Stimo molto Ranieri - Così come Di Francesco» : Roma - Dismessi i panni della presidentessa della Roma , l'ex numero uno capitolina Rosella Sensi ha indossato quelli da tifosa. Intervistata da Retesport, la Sensi ha commentato la scelta di affidare ...